台中網超紅早餐店交通混亂惹怨 警加強取締「還路於民」

改善前的交通狀況，汽機車隨意停放情形嚴重。（警方提供）

2022/03/23 11:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一家網紅早餐店生意超好，每日吸引大批顧客上門，但連同客人還有外送員的汽機車隨意停放，周邊交通混亂惹怨屢遭檢舉，轄區警方最近針對該路段加強取締及拖吊力道，並結合清道專案清除人行道及占用騎樓等違規攤架花盆等，淨空道路還路於民，取締前後的街景截然不同。

據了解，該家位在健行路上的網紅早餐店，不僅購買人潮眾多，連民宿、飯店及外送平台業者也常群聚代購，尤其是上午6至10時的用餐尖峰時段，汽機車違規停放周邊路段，甚有併排停車，造成行車險象環生，嚴重危害行車安全也引發民怨頻頻檢舉。

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為此轄區第二分局最近偕同交通局及環保局積極規劃解決方案，除在該路段設置「禁止違停，照相舉發」標誌，並結合環保局清道專案清除占用騎樓道路攤架花盆，編排巡守勤務加強交通秩序整理，另針對重點違規停車、併排停車等加強取締，強力拖吊。

經統計本月1日迄今已取締30餘件違規，該路段停車秩序已大幅改善，周邊交通恢復順暢，有效確保人車路權及行車安全；分局長陳家銘呼籲民眾行車用路務必遵守交通規則，汽機車依規定停放在停車格、停車場或緊靠路邊停放，勿貪小便宜隨地亂停，以免影響他人路權甚或發生交通事故，害人害己，切記外出停車多走一點路，就能多放一點心，人車平安。

警方加強取締力道，改善後的整齊市容。（警方提供）（記者許國楨攝）

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