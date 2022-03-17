南投「最美人行道」擠進賞花人潮 警提醒：違停小心荷包失血

南投市福崗路雙色風鈴木盛開爭奇鬥豔，美不勝收，但縣府提醒民眾路邊違停小心遭警方開單，荷包失血!（南投縣政府提供）

2022/03/17 08:09

〔記者張協昇／南投報導〕南投市福崗路今年風鈴木大爆發，且洋紅及金黃兩種不同顏色風鈴木分別在水圳兩側怒放，爭奇鬥豔，美不勝收，被喻為市區「最美人行道」，連日來吸引許多民眾前往賞花拍照，但福崗路是市區聯繫國道3號南投交流道的交通要道，兩側一律禁止停車，連臨停都不行，民眾若為了賞花在福崗路違停，小心荷包失血!

南投市福崗路係一條沿著水圳開闢的道路，並首創在馬路中間設置人行道，兩側分別種植洋紅及金黃兩種不同顏色風鈴木作為景觀行道樹，兼具休閒及分隔島功能，是附近民眾散步運動的好去處。

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最近全國各地風鈴木大爆發，福崗路的風鈴木也不例外，尤其洋紅及金黃兩種不同顏色的風鈴木花朵，分別在兩岸怒放爭奇鬥豔，彷佛是在互別苗頭，比比看誰較美，相當特殊，連日來吸引許多民眾前往賞花拍照，並直接將車子停在福崗路上。

惟福崗路是車輛下南投交流道後通往市區及南崗工業區交通要道之一，經常有大型車輛行駛，且路面並不寬敞，一旦車輛臨停即可能阻礙交通，縣長林明溱特別在臉書呼籲民眾前往賞花時，應將車輛停至附近較寬敞的南崗二路等道路旁，這樣對自己及其他用路人都安全，也避免違停遭警方開單荷包失血，破壞了賞花的美好心情!

南投市福崗路洋紅及金黃兩種不同顏色風鈴木怒放，吸引許多民眾前往賞花拍照。（南投縣政府提供）

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