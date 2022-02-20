2車違停讓高雄輕軌臨停近3分鐘 最重罰7500元

高雄海邊路旅運中心工地旁路段，本月11日晚間，有2輛自小客車違規停車，過於接近輕軌列車軌道，致列車臨停3分鐘。（圖翻攝社會事新聞影音）

2022/02/20 20:09

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣燈會全台首創以無人機在高雄愛河灣展演，吸引大批遊客，日前卻有民眾將小客車違規停車，且停放過於接近輕軌軌道，造成輕軌列車臨停近3分鐘，苓雅警分局今下午表示，經調查後將違規車輛及違規影片移請捷運警察隊或捷運公司，從重開罰，最重可處7500元。

苓雅警分局表示，海邊路旅運中心工地旁路段，本月11日晚間9時55分許，有2輛自小客車違規停車，過於接近輕軌列車軌道，致列車臨停3分鐘。警方將依照違規事實，查明違停車輛及違規事證資料後，移請捷運警察隊或捷運公司重重開罰。

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警方表示，依違反大眾捷運法50條1項3款「非大眾捷運系統之車輛或人員，違反第44條第2項前段規定，進入大眾捷運系統之路線、橋樑、隧道、涵管內及站區內非供公眾通行之處所。可處行為人或駕駛人1500元以上、7500元以下罰鍰。

警方表示，已聯繫捷運警察隊將結合警力，共同持續加強該路段巡邏及輕軌沿線周邊道路疏導、交通違規查察取締，以維民眾用路權益及交通秩序。

警方呼籲，市府規劃有9大停車場，請民眾應停於合法停車位置後，再改搭捷運或輕軌前往，切莫違規停車，影響相關交通及輕軌車輛安全。以維民眾用路權益及交通秩序。

2輛自小客車違規停車，過於接近輕軌列車軌道，致列車臨停3分鐘。（圖翻攝社會事新聞影音）

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