酒客注意！沒打3劑不能入場消費 中警2小時查獲6人違規

員警逐一盤查客人的身分證及小黃卡。（警方提供）

2022/03/28 10:32

〔記者許國楨／台中報導〕本土確診昨激增83例，中央流行疫情指揮中心宣布，八大行業即起客人要打滿3劑疫苗才能入場，台中市第六分局為確保市民健康安全，昨晚立即前往轄內知名酒店臨檢，兩小時內就查獲6人違反規定，函請主管機構裁處，同時提醒業者務必落實遵守防疫規定，避免投機心態違反相關規定，造成疫情破口。

昨晚10時許，第六分局先對執勤員警提示任務重點及應行注意事項後，隨即率領警力前往轄內八大行業營業場所執行防疫臨檢，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，所有顧客皆應施打第3劑疫苗始得進場消費，從業人員也須接種2劑疫苗滿14日。

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如已接種第2劑滿3個月者，亦應接種第3劑疫苗，要求業者確實執行落實自主管理，藉以宣示政府執法的決心，期間在西屯區知名海派酒店臨檢時，有酒客壓根還不知道這項最新出爐的規定，以為只要打滿兩劑就可以上酒店，直到警方提示宣導才恍然大悟，仍措手不及，兩小時內共查獲6人反規定，將函請主管機構依權責裁處。

第六分局長蔡元戎表示，警方將持續透過臨檢，不斷加強宣導防疫觀念，就是要業者要做好防疫措施，千萬不可以身試法；另防疫工作期間，該分局對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，透過勤務作為及柔性防疫宣導，防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。

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警方先對執勤員警提示任務重點及應行注意事項。（警方提供）

警方隨後進入酒店防疫臨檢。（警方提供）

員警逐一盤查客人的身分證及小黃卡。（警方提供）

員警逐一盤查客人的身分證及小黃卡。（警方提供）

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