高市警方漏夜突襲娛樂場所 查到1人違規未打滿3劑疫苗

疫情升溫高市警方突襲特定娛樂場所，稽查違反防疫規定的小姐和客人，都拿著「黃卡」受檢。（警方提供）

2022/03/28 09:20

〔記者黃良傑、方志賢／高雄報導〕全國疫情升溫，中央疫情指揮中心宣布自3月27日起，為防範疫情擴散，針對特定娛樂場所加強相關防疫措施，顧客如要進入消費，必須打滿三劑疫苗，服務人員也需注射兩劑疫苗且滿14天，若第二劑已滿3個月則需再接種第三劑，否則違反防疫規定，高市警方昨晚至今天凌晨0時展開擴大臨檢，新興分局稽查10處特定娛樂場所，發現1件1人違規，沒有打好打滿三劑，交由衛生局人員填寫稽查紀錄表裁罰。

新興分局今指出，疫情變化快速，警方與相關局處會持續針對各類娛樂場所加強稽查，為避免隱藏的無症狀傳染源，要求特定娛樂場所所有從業人員自3月27日起，一直到4月30日止，每週都應進行一次快篩，陰性才可以上班服務，若為陽性就必須進一步PCR檢測。

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新興分局於聯合稽查專案首（27）日晚間21時至28日凌晨0時，規劃22名警力擴大臨檢勤務，共同前往新興、前金區共10間特定娛樂場所執行，稽查重點主要針對此類場所的從業人員與消費顧客疫苗接種情形，同時也查有無色情交易。

此外，高雄苓雅警方也規劃晚間10時至12時，動用警力26名，配合衛生局4名人員，實施擴大防疫臨檢，稽查店家是否落實實聯制，進出人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明，臨檢勤務執行下來，業者及顧客都配合稽查。

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