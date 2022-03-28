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    說好的不封城呢？上海湧現人潮搶購物資 有人大打出手

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

    2022/03/28 06:06

    〔國際新聞中心／綜合報導〕說好的不封城呢？面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，上海當局27日晚間宣布，28日起在全市範圍內以黃浦江為界，分兩區封控並展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資，還有人因為搶購蔬菜、水果而大打出手。

    上海官方曾表示不能「封城」，以免影響中國和全球經濟，但由於感染人數仍持續增加，過去1週新增病例已達1萬例以上，官方決定展開新一輪「切塊式、網格化核酸篩查」，浦東區等先行實施封控4天，浦西區由4月1日起封控4天。

    中國和香港媒體報導，上海各居民社區群組在官方宣布封控訊息後為之沸騰，在首批封區名單上的浦東新區，仍在營業的超市、街市等延長營業至晚間12時。「微博」流傳浦東多家超市都再次出現搶購人潮，大批民眾在超市外排隊，人龍據稱長達200公尺；超市內有菜架被搶光，有人拖著幾大袋杯麵去結帳。「浦東超市」已成為微博熱搜榜第一名。

    據傳浦東的金融公司要求員工27日晚間12時後進辦公室睡在公司，以因應28日股市正常交易等作業。網友更大罵上海沒有封城，「只是先封浦東、再封浦西！」。

    上海市疫情防控工作領導小組宣布，封控區域內，住宅小區實施封閉管理，所有人員足不出戶，保障基本生活必需的外賣、快遞等，實行無接觸配送，不得進入住宅小區；區內公共交通、地鐵暫停，除了保障市民生活和城市基本運行的企業外，所有企業實施封閉生產或居家辦公。

    星島網影片

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

    上海疫情持續升溫，大批民眾27日晚間排隊檢測。（路透）

    上海疫情持續升溫，大批民眾27日晚間排隊檢測。（路透）

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

    上海28日起分2區封控，展開新一輪核酸檢測，引發大批人潮搶購物資。（翻攝自微博）

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