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    武漢肺炎》中國搶菜潮再現！上海分兩區封控 形同封城民情沸騰

    中國武漢肺炎疫情擴大，上海陷入封城危機，不少居民搶購食物，超市貨架上生鮮食品所剩無幾。（歐新社）

    中國武漢肺炎疫情擴大，上海陷入封城危機，不少居民搶購食物，超市貨架上生鮮食品所剩無幾。（歐新社）

    2022/03/28 00:18

    〔中央社〕中國上海市各居民社區群組今（27日）晚沸騰，因為官方決定分兩區封控並展開新一輪核酸檢測。許多市民認為，說「不封城」的上海，終究走上深圳的封城抗疫模式，只是分兩區兩次完成。

    今晚上海多家超市24小時營業，並再次出現搶購人潮。網傳有浦東的金融公司要求員工今晚12時前進公司、睡在公司，因應28日股市正常交易等作業。浦東屬於第一批被封控的區域，預計將被封至4月1日。

    上海網友紛紛在群組中、社群平台上表示：「上海沒有封城，沒有封城，只是先封浦東、再封浦西！」（上海以黃浦江為界分為浦東和浦西）也有民眾告訴中央社記者，感覺過去一個月都在「瞎折騰」，為了疫情清零還是回到了「封城」的做法上。

    還有這幾天居住社區正被封控的民眾告訴記者，傍晚突然聽到「解封了」，等到換好衣服要出社區大門時，又聽到要以官方最新發布的政策為準，只好回到家裡。「幸福來得很突然，走得也很突然」。

    中共總書記習近平17日在政治局常委會上針對COVID-19疫情表示仍要堅持「動態清零」，上海16至20日展開「切塊式、網格化」全民核酸檢測，但感染人數仍持續增加，過去1週新增病例已達1萬例以上。

    上海官方27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海將全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。封控區域將暫停地鐵及公共運輸，企業實施居家上班。但上海對外交通並未阻斷。

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    上海疫情壓力大，27日晚間宣布，將從28日起，全上海市分兩批展開新一輪封控及全民核酸檢測，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。圖為16日-20日在居民社區執行第一次普篩。（中央社）

    上海疫情壓力大，27日晚間宣布，將從28日起，全上海市分兩批展開新一輪封控及全民核酸檢測，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。圖為16日-20日在居民社區執行第一次普篩。（中央社）

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