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    酒店、夜店、三溫暖防疫升級 警政署下令加強稽查防破口

    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

    2022/03/27 17:28

    〔記者姚岳宏／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情恐有擴大跡象，因應中央流行疫情指揮中心於今日記者會宣布最新防疫措施，特定娛樂場所、營業場所從業人員必須每周篩檢，顧客必須打滿三劑疫苗才能進入，警政署下午緊急通令所屬，全力配合稽查取締。

    今天指揮中心宣布，特定娛樂場所、營業場所如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部酒家酒吧酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽視容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所，進入場所之顧客及工作人員、從業人員（含流動工作人士）應符合特定要件等相關防制作為。

    警政署表示，已通報各警察局長向縣市首長報告，並全力配合縣市政府相關局、處組成聯合稽查小組，即日起「整合維護治安與協助防疫工作的相關勤務」，加強實施聯合稽查及取締，請國人及各家業者配合政府防疫政策，有效防堵疫情，並能維持經濟、生活正常運作。

    警政署強調，警方執勤中倘有發現違反防疫規定者，將移請主管機關予以裁罰，呼籲國人及業者務必遵守防疫規範，同時要求各警察同仁執行各項勤務，應做好自身防疫措施，確保執勤安全。

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    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

    由於酒店夜店三溫暖等特定娛樂場所防疫升級，警政署下令加強稽查防破口。（記者姚岳宏翻攝）

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