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    橋檢辦303大停電、桃檢辦桃機電纜遭剪恐缺鑑定費 高檢署邀討論

    高檢署邀集橋檢與桃檢（見圖）召開「能源設施相關案件會議」，討論鑑定費支付事宜，並委請檢察官蒐證力求完整與謹慎。（資料照）

    高檢署邀集橋檢與桃檢（見圖）召開「能源設施相關案件會議」，討論鑑定費支付事宜，並委請檢察官蒐證力求完整與謹慎。（資料照）

    2022/03/26 16:33

    〔記者吳政峰／台北報導〕興達火力發電廠本月3日因為人為因素導致跳電，全台大停電，橋頭地檢署立刻啟動查緝民生犯罪平台，與行政機關聯立調查事故原因究竟僅為行政責任，還是有刑事責任，惟因鑑定費用高昂，又發生桃園機場電纜遭剪案件，高檢署遂邀集橋檢與桃檢召開「能源設施相關案件會議」，討論鑑定費支付事宜，並委請檢察官蒐證力求完整與謹慎。

    各地檢署均與當地的行政機關成立「查緝民生犯罪平台」，內有警政、衛政、環保等不同管轄單位，透過即時聯繫，讓檢察官能夠及早判斷事故的起因，是否有刑事犯罪的可能性，降低罪犯逃匿空窗期；若無犯罪嫌疑，亦可讓行政機關提早究責。

    303大停電發生後，橋檢立刻啟動該平台，與行政機關聯立調查，但因台電就是事主，不可能請台電「自己調查自己」，橋檢必須自行尋找鑑定人，並支付鑑定費用，這對經費有限的地檢署而言，無疑是沉重的負擔。

    無獨有偶，桃園機場11日也發生跳電事件，桃檢亦火速啟動平台分析，桃機雖然表示事故原因是纜線遭人蓄意破壞，警方也找到犯嫌，但桃檢也面臨後續訴訟可能支付的鑑定費。

    雖然兩起案件都未陳報高檢署，但高檢署得知兩個地檢署有經費上的壓力與尋找鑑定人的需求後，為了協助因應，也於22日召開「能源設施相關案件會議」，討論「專家鑑定」及相關「費用」事項，並要求地檢在偵辦案件時，一定要確實做好蒐證與查證，力求完整，同時勿枉勿縱，以回應社會對檢察官檢察官身為法治國守護人及公益代表人的期待。

    高檢署表示，橋檢依偵辦狀況決定適用法條，獨立辦案，高檢署事前不知情，事後亦未干預，對於類似案件，也未曾指導各地檢的偵辦方向，惟若外界對於相關案件有具體建議或線索，檢察官若認為有助釐清真相，亦會從善如流參考，盼外界尊重檢察官辦案空間，勿干擾案件偵辦。

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