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海軍航空上士性侵女性友人被解職 和解判緩刑免牢獄之災

一名海軍航空黃姓上士參加女性友人慶生會涉強制性交，案發後被軍方解職還吃上官司。圖為情境照。（資料照）

一名海軍航空黃姓上士參加女性友人慶生會涉強制性交，案發後被軍方解職還吃上官司。圖為情境照。（資料照）

2024/04/21 17:02

〔記者江志雄／宜蘭報導〕一名海軍航空黃姓上士受宜蘭縣女性友人小美（化名）邀請，參加她的慶生會，會後趁小美服用安眠藥強制性交得逞，此案爆發被軍方解職，也面臨3年以上重刑，因與小美尋求和解獲取寬恕，一審判1年8月徒刑，緩刑2年，免除牢獄之災。

這名海軍航空黃姓上士目前未婚，2004年入伍服役，案發後被軍方解除職務，今年1月退役，還吃上官司，宜蘭地方法院認定構成現役軍人犯強制性交罪，因一時情慾衝動付出慘痛代價。

判決指出，去年10月間，黃男到宜縣友人家中參加小美慶生會，會後小美服用安眠藥進入房間睡覺，黃男趁機進房非禮，女方大喊「我不要，你走開」，黃不為所動，繼續強制性交得逞。小美不甘受辱報警處理，警訊後將黃男移送法辦，由檢察官起訴。

宜蘭地院合議庭審酌性侵害診斷書、當事人說詞等相關事證，認定黃男犯行明確，斥責強制性交行為，造成女方無可抹滅的傷痛，其犯行可處3年以上10年以下有期徒刑。

合議庭審理過程中，得知黃男與小美結識5、6年，受女方邀請參加她的慶生會，顯見2人有深厚交情，黃男也曾追求小美，直到案發前仍有愛慕之意，犯後積極尋求女方諒解，順利達成和解，小美同意不追究，具狀請求對黃男從輕量刑，給予緩刑機會。

合議庭認為，黃男因一時情慾衝動，頓失理智，事後坦承犯行，取得被害人諒解，當知所警惕，以暫不執行比較適當，處有期徒刑1年8月，併予宣告緩刑2年，命他必須在9月1日前支付10萬元給小美，諭知緩刑期間付保護管束。

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