高檢署科技偵查中心啟用 負責加密貨幣犯罪 導入M化定位車技術

高檢署昨揭牌啟用「智慧財產檢察分署科技偵查庭」及「科技偵查中心」。。（記者錢利忠攝）

2022/03/22 05:30

涉關鍵技術營業秘密案 交智財分署偵辦

〔記者錢利忠／台北報導〕高檢署昨揭牌啟用「智慧財產檢察分署科技偵查庭」及「科技偵查中心」，未來涉及國家核心技術的營業秘密案件，將交由高檢署智財分署偵辦，至於科偵中心則除一般科技偵查業務外，也負責加密貨幣等新興犯罪的軌跡鑑識及監控；此外，也將規劃導入「Ｍ化定位車」技術，提升檢方偵查取證的能力。

結合數位科技優化設施 建置科技偵查庭

近年來，對岸無所不用其極，透過各種管道竊取我高科技產業技術，行政院於二月十七日已通過「國家安全法」部分條文修正草案，未來涉及國家核心關鍵技術的營業秘密案件，將交智財分署偵辦，高檢署因此新建置具備結合數位科技、證據投影顯像、國內外遠距視訊及可視化設備等優化設施的「科技偵查庭」。

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至於科偵中心下轄有「科技偵查組」、「科技監控組」及「偵查大數據組」，業務涵蓋數位鑑識、測謊、突破加密貨幣軌跡、衛星及行動定位等科技監控、犯罪資料庫及毒情分析研究，以及網路犯罪偵查，協助跨機關橫向資料取得及縱向分析。

外觀與一般休旅車無異的「Ｍ化車」，內建虛擬基地台，透過衛星定位能快速查出手機發話位置，誤差值最小約一公尺，包括調查局、警政署及海巡署都有配置，高檢署檢察長邢泰釗有感犯罪手法日新月異且技科化，決定打造檢方的Ｍ化車，以利強化偵蒐。

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