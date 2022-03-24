連續停、跳電事故 高檢署「國安」專案會議做4大結論

針對各地屢傳停、跳電事故，高檢署檢察長邢泰釗召開專案會議，做出4大結論。（資料照）

2022/03/24 12:14

〔記者錢利忠／台北報導〕近來各地屢發生停、跳電事故，高等檢察署檢察長邢泰釗日前會同高檢「國安案件督導中心」執行秘書蕭方舟召開專案會議，邀集偵辦「303全台大停電案」的橋頭地檢署、偵辦「桃機電纜遭破壞案」的桃園地檢署與會；邢泰釗會後裁示4大結論，要求承辦檢察官儘速釐清真相，「以安民心」。

高檢署今指出，近期因發生多起能源設施事件，影響民眾基本生活甚鉅，案件已陸續由相關地檢署偵辦中，其中有地檢署反應專家鑑定及相關費用等事項，為因應各地檢署偵辦類似案件的需求，高檢署因此於3月21日下午，邀集相關地檢署（桃園地檢署、橋頭地檢署）召開會議。

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該會議有4大結論：首先，轄內有重要能源設施的地檢署，如發現有犯罪嫌疑，應立即指派專責檢察官，就可疑線索深入追查，迅速查明事實真相，並注意蒐證，以安定人心。

第2，相關地檢署如就類似案件有送請專業機關鑑定的必要，可請高檢署協調相關機關，提供鑑定人名單供承辦地檢署參考，高檢署就相關鑑定費用將盡力提供支援。

第3，轄內有重要能源設施的地檢署，請與當地司法警察機關及政風機構等建立聯繫平臺，如發現犯罪嫌疑，應立即報請檢察官專案指揮偵辦。

第4，如有必要，高檢署將協調中央主管機關等相關單位成立督導小組，協調相關行政機關，協助各地檢署偵辦類似案件，以迅速釐清案情。

邢泰釗在會議中要求地檢署從速偵辦停、跳電案件，仔細調查實際原因，包括釐清幕後有無涉及人為疏失等刑事責任；此外，調查過程中如面臨刑事鑑定等需求，例如手機取證鑑定等，若需人力或物力支援，高檢署也會橫向協調，包括辦案可能面臨到的困難或經費等難題，均會儘速提供支援，統整偵查量能。

專案會議於本月21日下午2時30分召開，至下午4時30分結束，歷時2小時，由橋頭及桃園地檢署負責提報，未來將視各地檢署辦案上實際需求，不排除邀集其它地檢署擴大召開專案會議。

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