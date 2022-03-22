各地停電跳電頻傳 高檢署「國安案件督導中心」邀桃檢、橋檢開專案會議

高檢署檢察長邢泰釗今天召開專案會議。（資料照）

2022/03/22 10:59

〔記者錢利忠／台北報導〕近來各地屢屢發生停、跳電事故，高等檢察署檢察長邢泰釗為避免各地檢署出現偵查步驟不同調等情況，今天與高檢「國安案件督導中心」執行秘書蕭方舟召開專案會議，邀集偵辦303全台大停電案的橋頭地檢署、偵辦桃機電纜遭破壞案的桃園地檢署檢察官與會，加強各地檢署橫向及縱向的聯繫，統合偵查量能。

據了解，由於303發生全台大停電案後，近來各地屢屢傳出小規模的停、跳電事故，雖說大部分是因動物誤闖而造成停電事故，但民眾卻不一定相信台電公布的調查結果，高檢署為化解民眾疑慮，因此邀集地檢署承辦檢察官召開專案會議，協助台電釐清各地所發生的停、跳電事故，釐清其中有無涉及人為因素。

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高雄興達電廠今年3月3日發生事故，導致全台大停電，橋頭地檢署當晚即指派主任檢察官顏郁山深入追查，並透過台電高雄營業處追查事故發生的原因及停電狀況，釐清其中有無涉及人為不法等刑責。

另外，3月11日，桃園機場也發生停電，最終查出是電纜線遭竊，桃園地檢署介入偵辦後，已逮捕涉嫌持油壓剪行竊電纜線的涂姓、鍾姓桃機工程包商工作人員，經檢察官複訊後已向桃園地院聲押禁見獲准。

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