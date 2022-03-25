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    首頁　>　社會

    桃園8旬翁騎機車搭高鐵 竟騎到苗栗後龍

    當天寒冷又下雨，員警遂先以巡邏車將老翁載回派出所休息，提供電暖扇為老翁保暖，並提供泡麵及飲用水，讓老翁填飽肚子、恢復體力。（圖由警方提供）

    當天寒冷又下雨，員警遂先以巡邏車將老翁載回派出所休息，提供電暖扇為老翁保暖，並提供泡麵及飲用水，讓老翁填飽肚子、恢復體力。（圖由警方提供）

    2022/03/25 18:01

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕桃園市觀音區80多歲戴姓老翁，要騎車前往高鐵桃園站，搭高鐵南下高雄，竟一路往南騎了超過60公里遠，因機車拋錨、發不動，困在苗栗縣後龍鎮大山里路邊，熱心路人見老翁不知所措的樣子，報警處理。老翁經警方協助，順利返家。

    竹南警分局大山派出所警員莊銘坤、葉裕豪於24日上午7點許接獲民眾報案稱，在後龍鎮大山里有一名老翁疑似迷路，需要警方協助。

    員警到場，了解該名老翁姓戴，高齡8旬，於23日晚間7點許，從桃園市觀音區住處騎乘機車出門，原本要前往高鐵桃園站搭高鐵南下高雄，但因路況不熟，竟一路往南騎到苗栗縣後龍鎮，騎到機車壞掉發不動，只好在路邊休息。

    因當天寒冷又下雨，員警遂先以巡邏車將老翁載回派出所休息，提供電暖扇為老翁保暖，並提供泡麵及飲用水，讓老翁填飽肚子、恢復體力，並協助通知其家人報平安。老翁家人接獲警方通知，立刻開車趕到大山所將老翁接回家。

    老翁家人向警方表示，當晚老翁離家後，音訊斷失，也向桃園警方通報協尋，家人均忐忑不安，無法入眠，直到接獲大山所員警傳來老翁安全消息，心中大石才終於放下，並感謝有熱心民眾及員警的積極協助，並表示爾後會更加留意老翁安全。

    竹南警分局長廖修鴻表示，大山派出所員警積極協助老翁安全返家，獲得家屬感謝，為民服務表現殊值嘉許。另最近天氣變化大，許多長者精神及身體可能會因此受影響，提醒民眾要時時留意身邊長者動向及狀態，方能確保安全。

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