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    台東7旬婦山區訪友迷途 警消搜尋5小時在草叢找到人

    延平分駐所員警在山區找到失蹤老婦，輪流背下山。（記者黃明堂翻攝）

    延平分駐所員警在山區找到失蹤老婦，輪流背下山。（記者黃明堂翻攝）

    2022/01/31 11:50

    〔記者黃明堂／台東報導〕「我不知道自己在哪裡」！台東縣警察局延平分駐所於前晚獲報74歲老婦山區訪友後天蹤，副所長吳聲亮隨即指派由警員賴祖望與消防救難人員上山找尋，但山區小徑眾多，且氣溫低天色暗又飄雨，增加找尋上的困難度；經過約5小時的搜尋，終於在路旁草叢中找到全身癱軟的阿嬤，隨後眾人以輪背方式將阿嬤背下山，並送醫診療。

    台東警察分局於前晚受理一件轄內某精舍阿嬤走失案，據報案人稱，阿嬤可能到延平鄉山區某山莊訪友，但是當天早上9點就出門，一直到現在都還沒回來，擔心天色已暗，天空飄著雨氣溫又低，阿嬤又還有些失智的症狀，實在令人不安。

    所內員警隨即召集人員上山搜尋，但是卻無功而返；因該山莊位處於關山警察分局延平分所轄內，延平分駐所接獲通報後，立即由警員賴祖望與消防救難人員2名及報案人，共4人很快的備齊裝備上山找尋；山區原本山徑小道就多，且因天候因素，增加了搜救上的難度。

    約5小時左右，也就是昨天凌晨，在距離山下約5公里的小徑斜坡草叢中，發現身體虛弱又畏寒整個身軀綣縮成一團的阿嬤，眾人以輪流背負方式速迅將阿嬤背下山；後經給予熱飲及毛毯祛寒，隨即送醫診療，以確保萬全！

    關山警察分局表示，延平分駐所警員賴祖望長期服務於延平地區，對於山區地形及道路狀況均非常熟悉，此次發揮高度同理心，即時尋獲迷途阿嬤，阻止一件憾事發生，高度的服務精神及積極的工作態度，足堪所有同仁的表率。

    延平分駐所員警在山區找到失蹤老婦，輪流背下山。（記者黃明堂翻攝）

    延平分駐所員警在山區找到失蹤老婦，輪流背下山。（記者黃明堂翻攝）

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