台中8旬婦寒夜中迷路26小時 熱心警尋獲助返家

台中張姓老婦人迷路，寒風中獨自坐在輪椅上，幸好國光派出所員警上前關心查出是失蹤人口，通知家人帶她回家。（記者陳建志翻攝）

2022/01/20 20:40

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名83歲張姓老婦人，日前從南區推輪椅外出，一路走了8公里走到大里區卻迷路，霧峰分局國光派出所警員張哲瑋、曾聖娟晚上巡邏經過大里永隆三街與永隆路口時，發現老婦人獨自坐在輪椅上眼神呆滯，覺得奇怪上前關心，從身上的身分資料，查出已經是通報緊急協尋的失蹤人口，家人接獲通知表示媽媽已經在外迷路26小時，感謝員警協助讓她平安返家。

霧峰分局國光派出所警員張哲瑋、曾聖娟日前晚上8時30分執行巡邏勤務，行經

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大里區永隆三街與永隆路口處時，發現一名老婦獨自坐在騎樓旁輪椅上且眼神呆滯，直覺不尋常上前關心，發現她精神狀況不佳，且嘴角發白顫抖，怕老婦人著涼立即讓她坐上巡邏車取暖。

員警仔細查詢身分，才確認是83歲張姓老婦人，已經是通報緊急協尋的失蹤人口，立刻將她載回派出所並通知家人，老婦人的兒子到警局後表示，媽媽有失智現象，獨自從家裡推輪椅外出不見蹤影，前後離家已經26小時，因天氣寒冷徹夜沒回家在外逗留家人都很擔心，因此到警局報案協尋，很感謝員警熱心關心尋獲，讓媽媽不用再挨餓受凍。

國光派出所黃琪勇所長提醒，家中若有失智老人，可在衣服繡上姓名及電話，或是戴上防走失手環，讓警方或善心人士發現能迅速聯繫到家屬，協助返家，也要多注意老人家動態，盡量有家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出增加危險。

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