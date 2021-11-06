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    歷經12小時驚魂 南投忘憂森林迷路30名山友獲救

    南投縣消防局及林務局人員透過頭燈指引路線，漏夜護送受困杉林溪忘憂森林的30名山友下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局及林務局人員透過頭燈指引路線，漏夜護送受困杉林溪忘憂森林的30名山友下山情形。（南投縣消防局提供）

    2021/11/06 16:57

    〔記者謝介裕／南投報導〕登山意外又一樁！來自台北的30名山友，昨中午抵達南投縣竹山鎮展開杉林溪暨忘憂森林2日遊行程，怎料，因對路況不熟，一進入忘憂森林後即偏離步道，導致受困原始林區，南投縣消防局及林務局杉林溪工作站人員組成搜援隊，漏夜冒險深入山區，歷經12小時努力，終於將受困的30名山友平安送下山，結束這場驚魂之旅。

    據山友透露，此次杉林溪暨忘憂森林旅遊行程為2天，昨第1天是從忘憂森林越嶺杉林溪森林遊樂區，再夜宿杉林溪主題會館，夜間還安排觀星活動；第2天則是前往杉林溪森林渡假園區暢遊松瀧岩瀑布、石井磯、藥花園等景點，雖然因迷路導致旅遊行程大受影響，但至少人都平安，可說是不幸中之大幸。

    南投縣消防局指出，這群山友多為年長者，年紀最大的已74歲，案發當下，吳姓領隊覺得不對勁，於昨下午4點半透過119求救後，該局隨即成立前進救災指揮所啟動救援機制，依受困坐標位置，除商請林務局杉林溪工作站3名人員就近前往外，也調派鹿谷消防2名、義消1名於下午5點半前往協助及引導，惟因夜間視線不良，且受困位置位於原始林區，更增加救援困難度。

    不過，搜救人員並不氣餒，一邊開闢林道、一邊慢慢挺進，直至深夜9時許，林務局人員率先回報已發現到受困山友蹤跡，進一步評估後，除了1位山友腳踝扭傷不良於行，其餘身體狀況良好，加上山友多半穿著輕裝，入夜後，氣溫驟降，深恐山友發生失溫等意外，消防人員在分發飲水及乾糧給受困山友使用後，當下也決議連夜護送他們下山。

    雖然山友因年紀、體力等因素，行走速度緩慢，但搜救人員仍十分有耐心、細心透過探照頭燈指引下山路線，且不時予以加油、打氣，終於在今日清晨5點半左右，將這30名山友安全送回杉林溪遊樂區飯店，完成此艱辛任務，也獲山友高度肯定及感謝。

    南投縣消防局及林務局人員透過頭燈指引路線，漏夜護送受困杉林溪忘憂森林的30名山友下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局及林務局人員透過頭燈指引路線，漏夜護送受困杉林溪忘憂森林的30名山友下山情形。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局標示出攀登杉林溪忘憂森林的30名山友受困位置後，漏夜展開救人行動。（南投縣消防局提供）

    南投縣消防局標示出攀登杉林溪忘憂森林的30名山友受困位置後，漏夜展開救人行動。（南投縣消防局提供）

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