圖釘插頭、鐵夾性侵 共犯判刑3年7月

王姓女子及陳姓男子懷疑女子小思（化名）偷錢，設局把她拐到KTV後，夥同杜男施以凌虐，除拿酒瓶砸後腦外，還大力把圖釘壓進她的頭部，甚至持鋸齒狀鐵夾性侵，最後逼簽500萬元本票。（情境照）

2022/03/25 16:27

〔記者王定傳／新北報導〕王姓女子及陳姓男子，疑與女子小思（化名）有債務糾紛，設局把她拐到KTV後，夥同杜姓男子施以凌虐，除拿酒瓶砸後腦外，還大力把圖釘壓進她的頭部，甚至持鋸齒狀鐵夾性侵，最後逼被害者簽500萬元本票，二審法院已判處王女及陳男5年6月及5年2月徒刑，新北地院日前再依共同攜帶兇器強制性交而凌虐罪，判共犯杜男3年7月徒刑，可上訴。

檢警調查，王女及陳男因認為小思偷了200萬元（被害者否認此指控），而於2019年11月14日下午，設局把她騙到新北市新莊區一間KTV，夥同杜男出腳踹踢，並拿麥克風電源線及膠帶綑綁、封口。

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檢方調查，王女隨後拿著酒瓶砸小思後腦杓，還大力把圖釘壓進她的頭部，甚至逼小思打開雙腳，拿西瓜刀割她大腿，並持鋸齒狀鐵夾強行性侵，最後強拍裸照。

不僅如此，眾人接著逼迫被害者簽500萬元本票，並出言恫稱：「不簽本票就把你手砍斷」、「還不出500萬就要把裸照PO出去」；被害者最後趁隙發IG訊息向友人求救才獲救。

法院審理時，杜男否認參與凌虐、強制性交等犯行，但合議庭認為，被害者在包廂內受侵害時，杜男全程在場，先在一旁觀看，對被害者造成心理壓制；之後更積極對被害者嚇稱「我還看過更慘的，你不是最慘的」等語，及將被害者被綁雙手強拉高舉過頭，讓共犯強拍裸照，開車一同拘禁被害者，讓她籌款、提供借據教導她書寫，判定有罪。

但合議庭考量杜男犯後與被害者和解，且他涉案情結比王女、陳男輕微，有情輕法重堪予憫恕之情，依刑法59條規定減輕其刑後判刑3年7月，可上訴。

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