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    20人受害！高中宿舍管理員偷拍學生洗澡 還共浴、摸下體

    花蓮一所高中陳姓管理員偷拍學生沐浴。（資料照）

    花蓮一所高中陳姓管理員偷拍學生沐浴。（資料照）

    2022/03/25 16:17

    〔記者吳政峰／台北報導〕花蓮一所公立高中陳姓宿舍管理員，不只偷拍學生洗澡，還約共浴、搓背、接吻、摸下體，時間長達2年6月，共有20人受害；刑事部分，陳男和9名學生和解，職務部分，懲戒法院日前判他撤職，停止任用公務員2年。

    陳男2018年起擔任該高中宿舍管理員，負責學生宿舍管理、住宿學生生活輔導及管理、學生伙食督導管理等業務。

    2018年9月間至2021年3月間，陳男開出交換條件（看手機、抽菸、不用掃地、免除受罰，假日提早開宿舍門及修理櫃子等），要求學生讓他親臉、捏臉、捏屁股、抓下體、一起洗澡、幫忙搓背，共有10人受害。

    到了2021年3月間，一名學生在宿舍浴室洗澡時，赫見脫水機上籃子內有一部手機正在錄影，嚇得趕緊通報校方。經過學校調查，查出是陳男所為。

    偷拍部分，陳男與9名學生和解，每人賠償2萬元；共浴等部分，陳男否認犯行，強調是因為管理而被學生報復。

    懲戒法院依照性平會報告認定，陳男除了性騷擾10名學生，還偷拍另外10名學生，所為除部分觸犯刑罰法律（浴室偷錄部分）外，均違反校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則規定，屬重大違法失職等行為。

    懲戒法院表示，陳男身為學校職員，理應知悉校園性別平等教育為國家重大教育政策，卻在與學生互動時有放蕩行為，影響校園安全，審酌違失時間長達2年6月、受害學生20位，決議判處撤職2年，停止任用2年，可上訴。

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