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    嚇到不敢住！工地隔壁12戶民宅地板龜裂 廚房冒出「一線天」！

    彰化和美鎮仁安路125巷住戶，因為隔壁蓋大樓，地板裂開了，地磚都破裂了。（賴清美提供）

    彰化和美鎮仁安路125巷住戶，因為隔壁蓋大樓，地板裂開了，地磚都破裂了。（賴清美提供）

    2022/03/24 20:58

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕怕怕！彰化縣和美鎮仁安路125巷居民向縣議員賴清美陳情，隔壁開始蓋大樓，就造成透天厝地板龜裂，廚房牆面還裂出了「一線天」，尤其近來地震頻繁，都快要嚇到不敢住了；縣府建設處強調，這處建案已有停工兩次的紀錄，將要求建商先停工，取得安全鑑定報告書才能復工。

    賴清美表示，和美鎮仁安路位居和美市中心，鄰近市場與學校，可說是黃金地段，市區有新大樓建案大家都很歡迎，但是居民卻向她反應，隔壁空地開始蓋新大樓，當開始挖地下室時，就讓鄰居民宅出現地板龜裂，連一樓廚房牆面都裂出「一線天」，卻遲遲等不到建商的處理。

    黃姓住戶強調，近來地震頻繁，住戶住得更加心驚膽顫，擔心原本地板、牆面的龜裂將會更加嚴重，有的人嚇到不敢住，其它人家就怕地震再再來。

    縣府建設處表示，這處和美仁安路的大樓建案，從開工以來，就因為造成附近民宅損害事件而被停工兩次，雖然依照規定取得安全鑑定報告書取得復工的機會，但這次又被民眾向縣議員陳情，將要求建商立即停工。

    建設處強調，建商對於造成民宅損害事件，就應該積極取得住戶的和解，由於建商這次已是第三次停工，未來要取得復工資格，除了取得第三方公正單位的安全鑑定報告書之外，也將要求建商務必與受損住戶進行對話與協調，才能夠再復工。

    賴清美指出，和美鎮仁安路上的大樓建案位於和美黃金地段，一推出就買氣強強滾，也是和美鎮近期的指標建案，原本住戶都期待新建案來當鄰居，可以讓周邊的房價也跟著受惠，沒想到，大樓還沒蓋好，附近鄰居就先受害，現在只希望縣府硬起來，要求建商出來解決。

    彰化縣和美鎮仁安路125巷住戶，因為附近新大樓建案，讓廚房牆壁裂出了「一線天」。（賴清美提供）

    彰化縣和美鎮仁安路125巷住戶，因為附近新大樓建案，讓廚房牆壁裂出了「一線天」。（賴清美提供）

    彰化縣和美鎮仁安路125巷住戶，因為附近新大樓建案，讓廚房牆壁裂出了「一線天」。（賴清美提供）（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美鎮仁安路125巷住戶，因為附近新大樓建案，讓廚房牆壁裂出了「一線天」。（賴清美提供）（記者劉曉欣攝）

    彰化和美鎮仁安路125巷住戶，因為隔壁蓋大樓，地板裂開了，地磚都破裂了。（賴清美提供）

    彰化和美鎮仁安路125巷住戶，因為隔壁蓋大樓，地板裂開了，地磚都破裂了。（賴清美提供）

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