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    首頁　>　社會

    騎士上班途中遭闖紅燈駕駛輾斃 家人愛心便當散一地

    王男駕駛廂型車闖紅燈撞死上夜班騎士，車頭嚴重毀損撞擊力道可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    王男駕駛廂型車闖紅燈撞死上夜班騎士，車頭嚴重毀損撞擊力道可見一斑。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/24 15:18

    〔記者徐聖倫／新北報導〕34歲蔡姓男子昨上大夜班騎機車行經新北市新莊區新北大道四段，卻慘遭駕駛廂型車的50歲王姓男子闖紅燈直接撞上，蔡男被壓在車下當場遭輾斃，一旁還沒吃的便當散落一地，場面狼藉。

    據了解，蔡男家就住在新莊，平時在電子工廠上大夜班，23日晚間11時許，蔡男一如往常帶著家裡煮的便當騎車前往五股區上班，沿著新北大道四段經過新五路一段路口時，卻遭闖紅燈的王男撞上，蔡男整個人被輾過壓在車下，一旁修路的吊車司機見狀趕緊協助報警並將汽車吊起，讓趕抵的救護人員將蔡男送醫。

    救護人員趕抵時蔡男早已失去生命徵象，全身多處骨折，且頭部遭到重創，送往亞東醫院經急救仍不治。蔡父接獲警方通知趕抵醫院，看見兒子遭撞死悲慟不已。

    死者父向警方表示，兒子上大夜班，為節省開銷總會帶著家裡煮好的飯菜當便當準備上班吃，沒想到這次出門卻是天人永隔。

    警方先行對闖紅燈的王男進行酒測，呼氣酒測值為0，另蔡男經抽血檢測，換算酒測值也為0。警方發現王男車上載滿鋼筋，他稱是從桃園撿來要帶回五股住處，而細查發現，王男有多起竊盜前科，對他的說法存疑。訊後，警方依過失致死罪嫌將王男送辦，另也會詳細清查鋼筋來源。

    蔡男騎機車被闖紅燈的廂型車撞翻，人被壓在車下，現場一片狼藉。（記者徐聖倫翻攝）

    蔡男騎機車被闖紅燈的廂型車撞翻，人被壓在車下，現場一片狼藉。（記者徐聖倫翻攝）

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