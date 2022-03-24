「北車借錢哥」抓不怕 這次男扮女裝行騙再被逮

詹男被逮。（記者邱俊福翻攝）

2022/03/24 12:08

〔記者邱俊福／台北報導〕32歲詹姓男子因長期在台北車站謊稱借車資行騙頻頻被逮，被稱為「北車借錢哥」，去年底北檢將他聲押禁見獲准，但羈押期滿後，改在台中車站犯案被逮，本月21日晚間則開始跑到台北轉運站，以男扮女裝方式繼續犯案，北市警信義分局三張犁派出所據報今天於轉運站埋伏，順利將他逮捕，初步清查共有5人受害，訊後將依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，詹男從10年前開始，專門在台北車站，尋找不特定對象，以謊稱身上現金不夠，需南部奔喪為由，向路人借錢，並表達日後會匯款還錢，最後因沒還錢，受害人始知受騙報警，也因此詹男經常被逮坐牢。

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去年，他再度於台北車站犯案，北檢考量為累犯，已有反覆實施犯罪之虞，將他聲押禁見獲准，但年底羈押期滿後，上個月又於台中犯案被逮，法院裁定限制住居。

警方說，本月21日晚間8時許，一名谷姓女子遭一名頭戴白帽的長髮女子，借車資要回屏東辦事情，該長髮女子同時說會加她line，並允諾回屏東後會償還，谷女便好心借款3000元，但到谷女要搭車離去時卻發現該女還在市府公車站牌周遭俳徊，事後將事發經過告訴友人，驚覺疑似受騙，故報案請求協助。

警方據報調閱監視器清查、比對，鎖定詹嫌涉嫌重大，並經清查共有5位被害人各遭詐騙500元至3000元不等，為避免再有民眾受騙，除向北檢聲請拘票，同時編排勤務，在市府轉運站、市府捷運站等周邊區域巡邏守望，加強安全維護。

今天凌晨，警方發現詹男又男扮女裝出現於轉運站，馬上上前逮捕，並查扣作案用假髮、側背包、手機及不法所得800元。

警方查扣的假髮。（記者邱俊福翻攝）

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