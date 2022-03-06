兒子被挾持急領鉅款救人 警拿150萬假鈔誘捕逮車手

台中徐姓婦人碰上詐騙集團，警方拿150萬假鈔誘捕，將出面取款的鄭姓車手壓制在地上。（記者陳建志翻攝）

2022/03/06 14:12

［記者陳建志／台中報導］台中市一名72歲徐姓老婦人，日前接獲詐騙電話，謊稱兒子因積欠債務遭挾持，要她趕快拿150萬元贖人，老婦人擔心兒子安危，趕緊到台灣銀行提領150萬元現金，行員覺得有異暗中通報警方，霧峰分局派人到場關心確認是詐騙，決定將計就計，拿假鈔讓老婦人交付給車手，鄭姓車手現身取款，員警立刻一擁而上將他制伏，訊後依詐欺罪及違反洗錢防制法罪嫌送辦。

霧峰分局霧峰派出所日前接獲台灣銀行霧峰分行的電話，表示一名徐姓老婦人到銀行想提領150萬元現金，詢問後覺得可能碰上詐騙，要員警到銀行協助，員警到場後詢問老婦人，老婦人才說一早接獲電話，對方表示，兒子因積欠債務現在人在他們手上，要她幫忙還150萬元才會放人，因擔心兒子安危才趕緊來領錢。

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員警一聽確認是詐騙，因詐騙集團持續聯絡老婦人交錢，決定將計就計交錢逮人，並準備了150萬元的假鈔，由老婦人交給對方，老婦人依指示走到霧峰仁義街，沒多久鄭姓男車手就現身取款，在附近埋伏的霧峰派出所和霧峰偵查隊員警見狀立刻一擁而上，喝斥鄭男「趴下」。

警方在鄭男身上查獲多支聯繫手機，鄭男表示接獲上線的指示，從新竹搭火車到台中火車站，再轉搭計程車到現場，強調取款地點都是上線指示，自己不清楚拿了多少錢，警方訊後依詐欺罪及違反洗錢防制法罪移送法辦，並進一步追查上游的詐騙集團。

霧峰分局長李建興表示，本次臺銀霧峰分行行員機警通報警方，第一時間攔阻民眾將鉅額款項交付詐欺集團，警銀聯手阻詐、充分展現警民合作精神，並呼籲民眾如接到疑似詐騙電話，須保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證｣原則，利用165反詐騙電話查證，避免自身錢財遭歹徒詐取，警民合作一起守護民眾財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方逮捕鄭姓車手，並查扣身上聯繫手機，將追查上游詐騙集團首腦。（記者陳建志翻攝）

台中徐姓婦人碰上詐騙集團，警方拿150萬假鈔順利誘捕到取款車手。（記者陳建志翻攝）

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