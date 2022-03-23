吳志揚秘書收賄判緩刑 更二審：非重大惡極「情堪憫恕」應減刑

前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道。（資料照，取材自鄒德道臉書）

2022/03/23 11:43

〔記者楊國文／台北報導〕前桃園縣（改制為桃園市）縣長吳志揚任內的隨行機要秘書鄒德道，涉嫌為黃姓土地投資客等人護航，申設「楊梅仁美產業園區」，收取價值138萬元的BMW轎車與100萬元賄款，讓農業用地轉編為工業用地，一審依貪污罪的「不違背職務收賄罪」判7年6月徒刑，鄒上訴稱「一時禁不起誘惑」才犯罪，高等法院更二審審酌鄒坦承犯行、已繳回犯罪所得，加上犯罪情節並非重大惡極，符合刑法第59條「情堪憫恕」規定，共給予二度減刑，今判鄒德道2年徒刑、緩刑5年，應向公庫支付100萬元，扣案犯罪所得238萬元應沒收。

鄒德道從2010年1月1日起至2014年4月11日止，擔任桃園縣長室機要秘書，而且是縣長吳志揚的隨行機要秘書，受到重用。

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鄒德道自2010年1月1日至2014年4月11日為止，也擔任桃園縣工商發展投資策進會（現改制桃園市工商發展投資策進會，簡稱工策會）編內幹事，負責轄區廠商服務、配合聯繫縣府各局處室向，並派駐縣長室擔任隨行機要秘書，肩負接待、處理各項選民服務等工作。

判決指出，2013年間鄒男的黃姓友人有意參與申設「楊梅仁美產業園區」，藉此將農地轉編為工業用地出售牟利，遂向鄒男請託幫忙產業園區開發案，並贈予市價殘值138萬元的BMW轎車與100萬元作為對價，鄒男還先行告知喜歡的車款、顏色；為了避免東窗事發，鄒男還先將車子登記在友人名下。

鄒男在偵查過程坦承犯行，在庭訊時也曾指出，黃姓友人請託他不只這件案子，他幫忙處理得很好，有一次黃姓友人說「我自己開BMW，要不要也送你一台」，他一時貪心就說好，但覺得有爭議、違法，所以想說登記在友人名下比較安全。

桃園地院另比對相關證人證詞，認為鄒男涉犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，判他7年6月徒刑、褫奪公權3年。上訴後，高等法院認為，鄒已認罪並繳回犯罪所得，先前無犯罪紀錄，是因「一時禁不起誘惑」而觸法，符合刑法第59條「情堪憫恕」規定，予以大幅減刑，判2年徒刑、褫奪公權5年，且緩刑5年，並向公庫支付100萬元。

全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審，更一審仍判鄒德道2年徒刑、緩刑5年，犯罪所得205萬元應予沒收，並向公氣支付100萬元。

更二審認定鄒收受BMW轎車的市價殘值為138萬元，並非原審認定的105萬元，亦考量鄒德道自白犯罪、繳回犯罪所得，及其犯罪情節並非重大惡極，符合刑法第59條「情堪憫恕」規定，共給予鄒二度減刑，今判鄒2年徒刑、緩刑5年，應向公庫支付100萬元，扣案犯罪所得238萬元應沒收。

不過，有法界人士質疑，鄒德道犯罪情節是否「重大」，有不同看法，不宜輕易以刑法第59條「情堪憫恕」規定給予減刑。

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