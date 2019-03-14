吳志揚前機要 鄒德道涉收賄百萬及BMW被訴

2019-03-14

〔記者周敏鴻、陳昀／綜合報導〕前桃園縣長吳志揚隨行機要秘書鄒德道，2013年間涉嫌為土地投資客黃姓男子等人護航申設「楊梅仁美產業園區」，收取價值約百萬元的BMW轎車與100萬元賄款，好讓農業用地轉編為工業用地；鄒昨被桃園地檢署依違反貪污治罪條例罪嫌起訴，檢調追查時發現楊梅地政事務所測量助理宋國禎、葉志皇也涉嫌收賄，一併起訴。

土地投資客魏姓、蘇姓、柳姓女子與黃姓男子部分，檢方考量他們花費甚鉅卻並未變更土地成功，犯後坦承犯行，均予緩起訴處分，緩起訴期間都是1年，其中黃男、柳女、魏女都需支付10萬元給國庫。

檢方調查，2013年間，黃男等人得知依據產業創新條例規定，其投資楊梅區仁美段周邊的農地，只要申設產業園區通過後，農業用地就能轉編為工業用地，有暴利可圖。黃男於是找上鄒德道，希望鄒在申設「楊梅仁美產業園區」過程中，若遇到桃園縣政府的行政阻撓，可以用吳志揚的名義出面排解，盼能確保申設過程順利快速。

黃男將BMW轎車一輛、另分4次將100萬元的賄款交付給鄒德道，作為開發案各申設階段協助排除阻撓及加速各業務單位審查進度的代價；檢方說，鄒應訊坦承收受賄賂，但辯稱自己不具公務員身分，檢察官認為，鄒於案發時佔桃園縣工商發展投資策進會幹事職缺，且擔任縣長隨行機要秘書，對於縣府內各局處公務員有一定影響力，已明確觸犯貪污治罪條例。

調查過程中，檢方另發現楊梅地政事務所測量助理葉志皇、宋國禎涉嫌協助黃男等人加速土地分割登記、辦理土地鑑界等作業，分別收受3萬5700元、4000元賄款，昨偵結將葉、宋與鄒德道均依違反貪污治罪條例提起公訴。

鄒被起訴後，吳志揚立刻透過聲明切割，強調此為鄒個人行為、自己並不知情，且鄒是只負責行程連絡的行程秘書，無權涉入相關決策。

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