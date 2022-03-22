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    員工裝水回家被求償2萬5 老闆「知道喝1年不曾制止」敗訴

    補習班員工裝水回家喝被老闆提告求償2萬5，法官認為老闆請求無理判敗訴。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    補習班員工裝水回家喝被老闆提告求償2萬5，法官認為老闆請求無理判敗訴。示意圖。（記者黃佳琳攝）

    2022/03/22 13:22

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高市某補習班工作的蔡姓女子，與老闆有勞資糾紛後，被老闆「秋後算帳」，指控蔡女未經同意擅自從補習班裝水回家喝，向她求償近2萬5元；高雄簡易庭審理時，法官認為老闆早就知道蔡女會裝水回家喝，1年來都不曾制止，直到兩人有勞資糾紛才提告求償，認為老闆請求無理判敗訴。

    判決指出，25歲的蔡女到補習班上班，工作不到1年，她因薪資退休金提撥問題與老闆起糾紛，雙方鬧上法院後，老闆也對蔡女「秋後算帳」，指控她從2019年10月到職後，每天自備5支600CC的空保持瓶，從補習班裝水回家喝，扣掉假日，上班日共為249日，以每瓶新台幣20元計算，蔡女從補習班共接走近2萬5千元的水。

    老闆先向警方報案提告竊盜罪，雄檢偵查時，檢方認為，蔡女接水回家喝的時間長達1年，補習班如果認為此舉有不妥處，早就應該制止，但補習班一直沒對此事表態，因此認定罪證不足，處分蔡女不起訴。

    補習班另提民事告訴，向蔡女求償2萬4千9百元的「喝水費」，高雄簡易庭審理時，法官也認同檢方看法，並指出，蔡女裝水回家喝的行為，補習班的同仁都有看到，老闆在飲水機上方也有裝監視器，不可能不曉得蔡女裝水的行為，但老闆卻不曾制止，直到兩人有勞資糾紛才提告求償，認為老闆請求無理判敗訴，可上訴。

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