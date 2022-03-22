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    台中女墜樓亡！涉性侵男被私刑戒護就醫 檢方採集檢體

    賴男當街下跪被打到滿臉血。（擷自網路）

    賴男當街下跪被打到滿臉血。（擷自網路）

    2022/03/22 11:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名女子疑遭性侵，20日晚間在租住處墜樓身亡，檢方昨相驗時得知上情指揮警方另案偵辦，而被指控性侵的賴姓男子，因昨清晨被女子男友等人私刑成傷住院，警方目前持續補強相關證據，戒護就醫中。

    據查，女子經常在個人粉專更新狀態，疑遭性侵後心情低落，情緒極度不穩定。女子19日服用藥物，經友人發現前往搶救挽回一命，但仍持續心情低落，20日友人也至其租屋處陪伴，未料友人見女子情緒稍平復短暫離開，女子仍不幸於同日晚間墜樓身亡。

    而她在墜樓前曾在網路社群留下「希望大家記得我的好，我愛你們」，從此再無更新，竟成最後遺言，有了解情況的親友也紛紛痛心留言「真的太傻了」、「好好當小天使」；至於檢察官昨天相驗時，有友人反映女子生前遭性侵，並有尋短紀錄，檢方為此指示採集檢體，同時另案偵辦釐清案情。

    沒想到昨天清晨5時許，24歲賴姓男子在西屯區某茶店外，被女子的梁姓男友夥同友人等9人動私刑毆打成傷，被逼著在人行道下跪，要賴男坦承曾性侵女子，也逼賴說出自己姓名、父母姓名、住址、電話等，要求賴到死者靈堂道歉並向警方自首，影片後來在網路流傳。

    台中市第六分局今天凌晨循線帶回施暴的梁姓男子等9人，訊後全案先依聚眾鬥毆等罪嫌送辦，至於賴嫌遭毆打是否與性侵案有關，正積極補強相關證據，同時針對住院賴男戒護就醫中。

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