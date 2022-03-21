3/21 今彩539頭獎開出3注！3個800萬同落台南這家彩券行

今晚（3月21日）開獎的第111000068期今彩539，頭獎開出3注，全由台南市北區福德里育德路446號1樓「金光閃閃彩券行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照）

2022/03/21 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月21日）開獎的第111000068期今彩539，頭獎開出3注，全由台南市北區福德里育德路446號1樓「金光閃閃彩券行」開出；第111000023期威力彩、111000068期雙贏彩，頭獎摃龜。

第111000023期威力彩中獎號碼為「第一區：01、10、11、20、23、24，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共20注中獎，每注可得15萬元；肆獎共74注中獎，每注可得2萬元；伍獎共337注中獎，每注可得4000元；陸獎共2898注中獎，每注可得800元；柒獎共4301注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬2199注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬3574注中獎，每注可得100元；普獎共4萬9487注中獎，每注可得100元。

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第111000023期38樂合彩中獎號碼為「01、10、11、20、23、24」，五合共3注中獎，每注可得115萬元；四合共11注中獎，每注可得6萬7500元；三合共202注中獎，每注可得5750元；二合共3000注中獎，每注可得750元。

第111000068期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、08、09、11、14、16、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共116注中獎，每注可得500元；肆獎共1448注中獎，每注可得100元。

第111000068期今彩539中獎號碼為「03、06、07、21、24」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共243注中獎，每注可得2萬元；參獎共7589注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2101注中獎，每注可得50元。

第111000068期39樂合彩中獎號碼為「03、06、07、21、24」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共279注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬655注中獎，每注可得1125元。

第111000068期3星彩中獎號碼為「634」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000068期4星彩中獎號碼為「2022」，正彩共104注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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