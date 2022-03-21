國中小情侶「夾娃娃」店演活春宮 男子散布影片判2月

新北地院。（資料照）

2022/03/21 16:29

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一對國中小情侶，夾娃娃夾到慾火難耐，在機台前上演活春宮，怎料，這些行為竟然被監視器拍下，還遭人上傳臉書，被害女子提告後，新北地檢署查出2名散佈者，其中一名陳姓男子因賠償7萬元和解，因此予以緩起訴，另一名散佈者黃男未能達成和解，被依違反兒少性剝削防制條例起訴，新北地院審理後判他2個月徒刑，可上訴。

據了解，這名國中少女與男友前年在娃娃機店內夾娃娃，卻在店內上演「活春宮」，全被監視器錄下，遭有心人士散佈。

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檢方調查，黃姓男子及陳姓男子分別在臉書頁面上傳這段活春宮影片，讓網友們下載觀賞，而這2人彼此之間並不認識，亦非娃娃機店工作人員，他們自稱「間接」取得影片後上傳，檢方仍在追查他們取得影片的管道，是否與娃娃機店有關及將監視器畫面外洩的真正黑手。

檢方偵辦時，陳男認罪並與家長以7萬元和解，家長同意給予緩起訴，檢方因此給予陳男緩起訴，期間1年，並向國庫支付1萬元，至於黃男在偵查中曾與被害者和解，但迄今未能完全履行和解條件，因此被依起訴。

法官認為，黃男為滿足個人私欲，恣意將性愛影片張貼在臉書上，戕害被害者的身心狀態，並對社會善良風俗造成負面影響，實有不該，依「散布少年為性交行為電子訊號」罪判刑2月，可上訴。

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