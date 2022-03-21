桃竹地區狂吃霸王餐 她1個月被逮3次還不怕

新竹地院。（記者蔡彰盛攝）

2022/03/21 15:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕店家要小心了！42歲的施姓女子在大遠百牛角燒肉享受725元大餐後，躲在廁所想逃結帳，結果被店員揪出，律師雖辯稱她有精神疾病，但法官調查發現她在桃園、新竹連續吃多次霸王餐，且還挑自己喜歡的店家如爭鮮壽司、日式燒肉消費，最後依詐欺取財罪判處拘役30天，得易科罰金。

判決書指出，2020年10月29日下午1點多施女前往牛角日本燒肉專門店新竹大遠百店，向店員點用599元特選方案及單點甜點（含服務費）共計725元，並隱瞞其無資力付費之事，致店員陷於錯誤，誤認其有付款能力，同意提供餐食及服務。吃到下午4點多，施女收拾個人隨身物品並躲藏於廁所內，經店員發現並要求付款，施女無力支付餐費，店員始知受騙。

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施女矢口否認詐欺取財犯行，辯稱警察、法官約她在那邊吃飯，還承諾要幫她付錢。辯護人主張施女認為朋友會去付款，應無詐欺取財主觀犯意，還說她有精神疾病，判斷能力與常人有異，審酌犯罪情節輕微，要求從輕量刑。

法官調查，施女當月7日、8日分別前往桃園地區不同家爭鮮壽司店消費，用餐完畢後均未支付餐費，藉故離開店家，經桃園地方法院判決確定，可見本案至少是施女同月第3次吃「霸王餐」，且從頭到尾只有她一人食用，可見她主觀上有詐欺取財的故意。

辯護人主張施女有精神疾病，然而她供稱會選擇自己喜歡的店家（爭鮮壽司、日式燒肉）消費，且當月至少3次吃完「霸王餐」後，均懂得藉故離開店家，本案離開時，還不忘拿走自己全部隨身物品，可見行為時具有充足辨識能力，以及選擇、忍耐遲延犯案能力。

施女於本案東窗事發後，還假意配合拿信用卡、提款卡及打電話請人幫忙，讓自己免於立即遭追究吃「霸王餐」的責任，堪認有相當避免逮捕之能力。

法官審酌施女正值壯年，不思以正途獲取財物，利用多數店家餐後結帳的機會吃「霸王餐」，且迄今分文未付，造成告訴人平白無故受有財產損失，破壞店家對於客人的信任關係，所為實有不該。

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