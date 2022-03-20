台88女師遭鐵片砸死 肇事曳引車當天換零件、隔天完成驗車

掉落零件的曳引車隔日驗車前曾換零件「後前補助鋼板座」。（記者羅欣貞攝）

2022/03/20 12:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台88線快速道路17日清晨發生高雄市62歲女老師，開車上班途中遭天外飛來鐵片砸死；原來掉落鐵片零件的肇事曳引車預計18日要驗車，17日在準備前往保養廠整理車子的途中，「後前補助鋼板座」就碰巧在台88快速道路上掉落，10餘分鐘後另部曳引車又正巧輾壓到鋼板彈飛，砸向對向車道經過的女師座車，一連串巧合致憾事發生。

警方調查，侯姓60歲曳引車司機駕駛的砂石車，日前收到監理站的臨時檢驗車輛通知，18日為最後期限，他17日事發當天開曳引車到高雄市卸貨後，從高雄上台88快速道路，準備在潮州交流道轉國道3號回到台南，到保養廠進行驗車前的檢查，結果車上的後軸前輔助鋼板，就在台88快速道路約15K處屏東段，掉落在外側車道。

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10餘分鐘後，另部許姓50歲男子駕駛的曳引車行經零件掉落處，疑似左後輪壓到鋼板，導致鋼板彈飛到對向車道，就這麼不偏不倚，砸中從屏縣潮州鎮前往高雄市上班的女老師座車，致女師當場死亡。

侯姓司機在回到台南後到保養廠，保養廠人員發現後軸前輔助鋼板已經掉落，於是更換了新的零件，曳引車並在18日完成驗車；警方在19日下午找到侯姓司機時，司機還十分驚訝「為什麼會找我？」；原來他在保養廠才知道零件掉落，渾然不知零件是何時掉在何處，加上工作忙沒有看新聞，更不知道後來發生的車禍和自己有關，錯愕不已。

屏東警分局今天（20日）宣布偵破，並將侯姓、許姓等2名司機，依過失致死罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方19日查獲掉零件的曳引車。（警方提供）

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