台88女師遭鐵片砸死 警追出肇事曳引車掉落「後軸前輔助鋼板」

查獲肇事車。（警方提供）

2022/03/20 09:16

肇事曳引車重4.9公斤鐵片掉落 再被後方大型車輾壓

〔記者羅欣貞／屏東報導〕62歲高中女老師17在開車上班途中，於台88快速道路遭對向車道飛來鐵片砸中，當場死亡；警方在3天內清查近2千部車，追查出肇事曳引車先掉下重4.9公斤的鐵片，再遭後方大型車壓到彈飛至女師座車砸破檔風玻璃，全案今天宣布偵破。

警方表示，3月17日清晨6點50分許，在臺88快速道路上的一片自對向車道飛來的鐵片，砸破李姓駕駛的自小客車前擋風玻璃飛入車內，造成駕駛人當場死亡。

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事故發生後，屏東縣警局局長劉印宮非常重視，立即指示屏東分局成立專案小組，分局根據被害人車內行車紀錄器影像，調閱臺88快速道路、國道三號雙向以及潮州地區平面道路等處監視器畫面，因該鐵片較為特殊，且當時段有多部大型車輛經過，偵辦過程有如大海撈針。

專案小組人員自案發後3天來不眠不休，動員警力62名，訪查各家大型車輛修配廠、比對掉落物，並過濾近2000部車輛，持續交叉分析，進而確認掉落物來源車輛，在昨天（19日）下午3時許查獲該車及駕駛人，全案在3日內偵破，依過失致死罪移送屏東地檢署偵辦。

警方查出肇事曳引車由60歲侯姓男子駕駛，該車於當日係卸貨後欲至台南，所以是行駛在88快速公路往國三方向（西向東），死者車輛的對向，結果零件疑似老舊先掉下重4.9公斤的「後軸前輔助鋼板」，再遭後方由許姓50歲許姓司機駕駛的砂石車壓到彈飛砸向女師座車。

警方透過交叉比對發現車號，18日找到後車許姓司機，19日在台南找到侯姓司機，當時他開著砂石車還在外行駛，看到警察找上門十分錯愕，根本不知道砂石車掉了零件砸死人，除了錯愕也相當驚慌。

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