追台88砸女師鐵片元凶 已逾10名熱心駕駛提供行車紀錄器

肇禍鐵片應為大型車「後軸前輔助鋼板座」。（警方提供，本報合成）

2022/03/19 12:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高雄市一名62歲高中女老師，17日上班途中，在台88快速道路遭天外飛來的鐵片砸死，屏東警分局持續清查相關線索，到今天（19日）已經有超過10名熱心駕駛提供行車紀錄器，也有專業車輛保養廠提供零件資訊。

警方調查，砸死女老師的鐵片重達4.9公斤，約15公分寬、30公分長，厚2至3公分，應是大貨車、聯結車等大型車會用到的零件「後軸前輔助鋼板座」，持續調閱交流道監視器畫面與國道門型資料、現場跡證交叉比對，正從特定車型，縮小範圍朝特定車輛偵辦中。

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據了解，根據比對相關影像畫面，研判應是先前有大型車輛掉落零件，接著有小型車經過時，壓到零件可能性較高，導致鐵片噴飛到對向車道，砸入女老師座車的擋風玻璃，女師當場死亡。

由於台88監視器無法釐清，警方連日籲請經過該路段的駕駛人，提供線索及行車紀錄器，結果至今天已經有逾10名駕駛提供相關影像，警方正逐一比對中，除了追查壓飛鐵片的車輛，也要追出掉落零件的大型車，以釐清全盤肇事責任。

警方持續呼籲，3月17日上午6點半至7點，行經台88快速道路15.5公里至13.5公里路段，往來潮州、高雄的雙向車輛，請提供行車紀錄器影像，協助釐清事故經過。

17日清晨女老師開車經台88快速道路遭鐵片砸入座車。（警方提供）

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