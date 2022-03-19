那麼嚴重？補習班打2通電話招生 兩名主任險入獄

台中高分院給予2名主任緩刑宣告，免除入獄之災。（資料照、記者張瑞楨攝）

2022/03/19 17:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市「私立建儒文理短期補習班」的宋姓班主任，委託工讀生對張姓高中生進行升學問卷調查，再將取得的張生與哥哥電話，交給同體系另一補習班「順天儒林文理短期補習班」傅姓主任，張兄接到兩通推銷電話，不堪其擾而提告，兩人觸犯《個人資料保護法》，更嚴重的是，還觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》，不得易科罰金，必須入獄蹲苦窯，不過，台中高分院同情兩女，判處徒刑3月，但宣告緩刑2年，免除牢獄之災。

宋主任受訪時說，她與傅主任兩人認知，兩家補習班同一體系，兩人也都是為同一老師招生，只是這位老師在兩補習班開課，另外，他們沒有違法蒐集資料，沒有賣資料牟利，也對張同學的哥哥致歉，願賠償和解，但張兄不願意，她甚感無奈，尊重司法判決；記者致電補習班，該補習班宣稱，傅主任無法聯繫。

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判決書指出，上述兩家補習班員工，前年（2020年）年11月5日與9日，打兩通電話給張兄推銷課程，引發張兄憤怒提告，宋、傅兩人答辯，兩家補習班同一老闆，屬同一體系，台中地院卻認為，上述問卷已註明「建儒補習班」與「您提供之資料僅供班內使用，不會對外」，不能任憑兩人主觀認為「同一體系」，就能不問張生及其胞兄是否同意，任意將問卷調查表，交由「順天儒林文理短期補習班」使用。

法官認為，兩人觸犯個人資料保護法第41條「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪」，另外，張生未成年，兩人又觸犯「兒童及少年福利與權益保障法」，應加重其刑二分之一，據此判決兩人各徒刑3月，可易科罰金。

不料，台中地檢署卻認為一審判決錯誤，刑法第41條規定，最重本刑為5年以下徒刑，且判刑在6月以下，才能易科罰金，個人資料保護法第41條，是本刑5年以下有期徒刑，加重其刑二分之一，本刑是7年6月，一審雖僅判刑3月，卻不得易科罰金，得入獄坐牢，一審諭知得易科罰金，判決已是違法。

台中高分院二審認同檢察官上訴理由，卻又認為兩女無前科，是家庭經濟支柱，雖否認有犯意，但不否認犯法的客觀事實，法官強調，告訴人張生之兄，提告且不和解主因，是他認為補教業招生惡習，讓多數人不堪其擾，法官認同張兄意見，但卻認為「要杜絕補教業不尊重他人個人資料之歪風，仍宜循民事途徑，令補習班負一定金額之賠償，始能有效改善」。

法官強調，兩女雖沒有與張生及其胞兄和解，但仍撤銷原判，同樣判處3月徒刑，但宣告兩人緩刑，免除入獄之災，條件是支付公庫5萬元，接受法治教育課程2場次，可上訴。

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