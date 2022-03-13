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    替友討債電線桿貼1家人個資 罕見民、刑事均罰

    侯男電線桿張貼他人個資，橋頭地院判刑又判賠。（記者鮑建信攝）

    侯男電線桿張貼他人個資，橋頭地院判刑又判賠。（記者鮑建信攝）

    2022/03/13 23:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕侯姓男子為替友人討債，涉嫌將陳姓1家4口個資，公布在電線桿上，並三度凌晨跑到陳家噴漆，被橋頭地院依違反個人資料保護法等罪，判處有期徒刑9月，可易科罰金，並賠償1萬5000元精神撫慰金，均可上訴。

    法界人士則表示，違反個資法最常的情形，是把被害人姓名、年齡、聯絡電話、住址等特徵，張貼在臉書，或寫在文宣四處散佈，讓眾多人知道，但如侯案張貼在電線桿，不會引起太多人注目，因此頗為罕見。

    判決書指出，侯男為替友人出口氣討債，乃於2020年3月11日，在高雄市楠梓區右昌某電線桿上，涉嫌張貼陳姓1家4口姓名、住址及行動電話號碼等個人資料，涉嫌侵犯對方隱私權。

    此外，4月3日凌晨4時至8月19日凌晨4時45分許，侯男趁深夜三度跑到陳家，涉嫌持白色油漆，朝鐵捲門及上方牆面、大門及左右兩側牆面、地面與盆栽等處潑灑。案經陳家訴請警方偵辦，並求償5萬元精神撫慰金。

    橋頭地院刑庭依毀損、違反個資法判刑，併執行刑處侯有期徒刑9月，如易科罰金，以1000元折算1日；民事法官則審酌兩造經濟狀況、學歷、收入等情形，認為賠償1萬5000元比較合理。

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