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    首頁　>　社會

    警調監視器揪撞死老婦還放火燒車滅證 酒駕賓士男竟是軍人

    苗栗市清晨發生離奇車禍案件，賓士車撞死人肇逃後被燒毀，警方追查提出事證，戳破袁姓男子謊言逮人。（民眾提供，本報合成）

    苗栗市清晨發生離奇車禍案件，賓士車撞死人肇逃後被燒毀，警方追查提出事證，戳破袁姓男子謊言逮人。（民眾提供，本報合成）

    2022/03/19 14:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市今天清晨發生離奇車禍案件，一輛黑色賓士車撞死人後逃逸，不久市區另一頭發生汽車火警，消防人員到場灌救，火勢撲滅後，警方發現該車與肇事逃逸車輛是同一車型，且車牌被拔；車主26歲袁姓男子經警通知，在父親陪同下到案說明，袁男原本稱昨晚開車出門，但喝醉了車被偷開走，但經警方提出事證，戳破謊言，袁姓男子才坦承酒駕肇事。

    77歲劉姓婦人於今天清晨5點40分許，在苗栗市中山路與民生街口的南苗市場前遭撞，當場失去生命跡象，送醫搶救，於上午9點許傷重不治。但肇事車輛逃逸。

    警方循線發現肇事車輛為一輛黑色賓士轎車，通報展開搜查；不料，這輛黑色賓士卻於早上6點半在市區英才路一處住宅建案前起火燃燒。消防隊獲報前往灌救，但車內無人、車牌也被拆走。

    警方循線通知車主袁男到案說明，袁男於上午7點由父親陪同前往，袁男原本辯稱，他昨晚開車出門唱歌，但喝醉了車子被偷開走。

    不過，警方依據賓士車沿路動線，調閱所有監視器，明確拍下肇事駕駛就是袁男。袁男才坦承酒後肇事後一時慌張害怕而逃逸，並將車牌拆卸後引火焚毀。

    袁男並帶警方前往位於火燒車現場約400公尺水圳內及附近竹林內起獲丟棄的車牌各一面；袁男的呼氣酒測值為每公升0.64毫克。全案依公共危險、過失致死等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

    袁男在高雄地區擔任國軍士官，他昨晚開著賓士車出門到KTV歡唱喝酒，喝到今天凌晨5點多，獨自一人駕車高速行駛於苗栗市中山路，在肇事路口撞死劉姓老婦。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    肇事駕駛袁姓男子。（民眾提供）

    肇事駕駛袁姓男子。（民眾提供）

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