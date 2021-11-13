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    首頁　>　社會

    士兵酒駕未戴安全帽騎車還3貼 花防部重懲汰除

    花防部鄭姓士兵酒駕遭警方攔查，過程一度雙手合掌央求警方放他一馬，相當後悔酒駕。（民眾提供）

    花防部鄭姓士兵酒駕遭警方攔查，過程一度雙手合掌央求警方放他一馬，相當後悔酒駕。（民眾提供）

    2021/11/13 12:52

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕陸軍花東防衛指揮部20歲鄭姓士兵才剛服役約1個月，7日凌晨在花蓮光復鄉騎機車酒駕搭載2名友人，因未戴安全帽又3貼，遭警方盤查，過程還一度央求警方放他一馬，因酒測值高達0.77毫克被依法送辦；花防部獲報後，9日召開人評會，重懲列汰。

    花蓮警方7日凌晨1時巡邏光復鄉中山路2段，看見鄭男騎乘機車，後座還搭載2名乘客，3人因未戴安全帽遭盤查，由於鄭男全身散發酒味，經酒測後，酒測值達0.77毫克；鄭男坦承晚上與朋友聚餐飲酒，再戴林男與孫姓女友人返家，礙於服役身分，一度雙手合掌央求警方放他一馬，相當後悔酒駕。

    警方表示，訊後全案依涉犯公共危險罪，將鄭男移送花蓮地檢署偵辦，後座2名乘客，則依道路交通管理處罰條例，以酒駕同車乘客及未戴安全帽開單舉發。

    花防部表示，7日案發獲悉後，9日召開人評會，將鄭姓二兵記2大過汰除，15日生效，軍人酒駕零容忍，只要被查獲立即汰除處理。

    據了解，鄭姓二兵至花防部服役才1個月，還未滿4年，酒駕遭國軍汰除後，依「志願役不適服現役賠償辦法」，恐將面臨約10萬元求償費用。另外，花防部有1名29歲翁姓女兵，9月18日凌晨也因酒後駕車遭警方攔查送辦，同樣被軍方記過汰除。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    花防部20歲鄭姓士兵才剛服役約1個月，7日凌晨在花蓮光復鄉騎機車酒駕搭載2名友人，因未戴安全帽又3貼，遭警方盤查，酒測值高達0.77毫克被依法送辦。（民眾提供）

    花防部20歲鄭姓士兵才剛服役約1個月，7日凌晨在花蓮光復鄉騎機車酒駕搭載2名友人，因未戴安全帽又3貼，遭警方盤查，酒測值高達0.77毫克被依法送辦。（民眾提供）

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