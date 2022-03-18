為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    長榮大學馬國女大生遭性侵殺害 嫌犯「無教化可能」一審判死刑

    馬國女大生命案兇手梁育誌一審判處死刑。（臉書、本報資料照，本報合成）

    馬國女大生命案兇手梁育誌一審判處死刑。（臉書、本報資料照，本報合成）

    2022/03/18 10:11

    相關新聞：擄殺馬國女大生凶嫌一審判死 長榮大學回應了

    〔記者蔡清華／高雄報導〕長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害命案，凶嫌梁育誌遭檢方依強制性交殺人及強盜殺人等罪起訴求處死刑，橋頭地方法院於今天上午10時一審宣判，凶手梁育誌被依強制性交殺人判處死刑。

    馬來西亞籍鍾女大生命案發生於2020年10月28日晚間，凶嫌梁育誌開車擄走單獨離校的鍾女，以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

    同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，依據醫院鑑定、與犯後態度，認已無教化可能，具體求處死刑。

    法院審理期間，梁育誌雖承認殺害女大生，但辯稱非故意殺人，而是過失致死，且於命案發生後，警方在未掌握作案凶嫌前，他就坦承犯案，符合自首要件。

    但檢方反駁梁自首的說法，依據偵查報告指梁是先被警方鎖定可疑車牌號碼，前往梁住處附近埋伏，發現梁在住處附近徘徊數分鐘，遂上前詢問，梁一度向警方謊稱女大生早已離去，還試圖誤導警方偵辦方向，經警多次詢問，才承認殺害棄屍於大崗山邊坡附近，自首說法不成立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    長榮大學馬籍女大生命案今10時宣判 凶嫌是否判死各方矚目
    2022/03/18 08:06

    長榮大學馬籍女大生命案今10時宣判 凶嫌是否判死各方矚目
    坦尚尼亞國際生代表台灣 他們2人將參加南極氣候變遷關注行動
    2022/03/09 22:39

    坦尚尼亞國際生代表台灣 他們2人將參加南極氣候變遷關注行動

    宜誠世界極 青埔正核心學區第一排
    馬國鍾姓女大生命案審理鍾母首度出庭 言詞辯論終結3/18宣判
    2022/01/17 14:41

    馬國鍾姓女大生命案審理鍾母首度出庭 言詞辯論終結3/18宣判
    蔡英文、蘇貞昌參加楊四海告別追思禮拜 頒發褒揚令
    2021/10/23 15:49

    蔡英文、蘇貞昌參加楊四海告別追思禮拜 頒發褒揚令

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播