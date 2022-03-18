長榮大學馬國女大生遭性侵殺害 嫌犯「無教化可能」一審判死刑

馬國女大生命案兇手梁育誌一審判處死刑。（臉書、本報資料照，本報合成）

2022/03/18 10:11

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〔記者蔡清華／高雄報導〕長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害命案，凶嫌梁育誌遭檢方依強制性交殺人及強盜殺人等罪起訴求處死刑，橋頭地方法院於今天上午10時一審宣判，凶手梁育誌被依強制性交殺人判處死刑。

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馬來西亞籍鍾女大生命案發生於2020年10月28日晚間，凶嫌梁育誌開車擄走單獨離校的鍾女，以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區。

同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，依據醫院鑑定、與犯後態度，認已無教化可能，具體求處死刑。

法院審理期間，梁育誌雖承認殺害女大生，但辯稱非故意殺人，而是過失致死，且於命案發生後，警方在未掌握作案凶嫌前，他就坦承犯案，符合自首要件。

但檢方反駁梁自首的說法，依據偵查報告指梁是先被警方鎖定可疑車牌號碼，前往梁住處附近埋伏，發現梁在住處附近徘徊數分鐘，遂上前詢問，梁一度向警方謊稱女大生早已離去，還試圖誤導警方偵辦方向，經警多次詢問，才承認殺害棄屍於大崗山邊坡附近，自首說法不成立。

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