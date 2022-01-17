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    馬國鍾姓女大生命案審理鍾母首度出庭 言詞辯論終結3/18宣判

    馬國女大生命案凶嫌梁育誌被檢方求處死刑。（檔案照）

    馬國女大生命案凶嫌梁育誌被檢方求處死刑。（檔案照）

    2022/01/17 14:41

    〔記者蔡清華／高雄報導〕長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵勒斃，凶嫌梁育誌遭檢方依強制性交殺人及強盜殺人等罪起訴求處死刑，橋頭地院經1年多來審理，鍾女母親今天上午首度出席審判程序庭，兩造言詞辯論終結，定3月18上午10時宣判。

    馬來西亞籍鍾女大生命案發生於2020年10月28日晚間，凶嫌梁育誌開車擄走單獨離校的鍾女，以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區，同年12月橋頭地檢署偵結，以強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並具體求處死刑。

    梁育誌犯下擄人性侵棄屍，落網後在偵查過程中，皆未對鍾女或對其家屬的歉意或悔改之意，僅不斷詢問自己會被判刑多重？會不會被引渡到馬來西亞等關係自己權益的事，法院出庭時雖承認有性侵殺害被害人，但否認故意殺人，而是過失致死，強調自己是犯後自首。

    案發後鍾母曾悲痛表示，希望凶嫌「判絞刑」，讓他知道被勒死有多麼難受；鍾父直斥凶嫌「垃圾」，不會原諒「一命償一命」，鍾女家屬並委請律師在台灣提呈3項訴訟，包含死亡民事訴訟 、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

    馬國鍾姓女大生命案開審判程序庭。（記者蔡清華攝）

    馬國鍾姓女大生命案開審判程序庭。（記者蔡清華攝）

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