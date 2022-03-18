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    首頁　>　社會

    長榮大學馬籍女大生命案今10時宣判 凶嫌是否判死各方矚目

    馬國女大生命案凶嫌梁育誌被檢方求處死刑，今天上午宣判。（檔案照）（記者蔡清華攝）

    馬國女大生命案凶嫌梁育誌被檢方求處死刑，今天上午宣判。（檔案照）（記者蔡清華攝）

    2022/03/18 08:06

    〔記者蔡清華／高雄報導〕前年震驚國際的長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵殺害命案，凶嫌梁育誌遭檢方依強制性交殺人及強盜殺人等罪起訴求處死刑，橋頭地方法院今天上午10時即將一審宣判，鍾女母親曾多次表明希望法院能判凶嫌死刑，此次判決結果各方矚目。

    橋頭地院指出，此案將在上午10時，於橋院刑事大法庭宣判，可開放旁聽，但宣判後隨即進行延押訊問，此部份就不開放。

    據了解，關切此案的鍾女母親，於今年1月間曾親自出席審判程序庭，明確表明希望法院判凶嫌死刑的立場，但她今天將不會親自出席聆聽判決。

    馬來西亞籍鍾女大生命案發生於2020年10月28日晚間，凶嫌梁育誌開車擄走單獨離校的鍾女，以繩索對她勒頸性侵致死，最後將鍾女遺體棄屍在高雄阿蓮大崗山地區，案發後梁車牌遭警方鎖定，於其住處附近埋伏逮人。

    同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁男，並具體求處死刑。

    由於鍾女馬籍身分特殊，命案演變成涉外國際刑案，總統蔡英文為此公開向被害人家屬及馬國人民道歉，指這起不幸事件不僅對台灣的國際形象有莫大的傷害，更代表台灣在社會安全的維護上出現了漏洞，必須徹底檢討。

    梁育誌犯下擄人性侵棄屍，落網後在偵查過程中，皆未對鍾女或對其家屬的歉意或悔改之意，僅不斷詢問自己會被判刑多重？會不會被引渡到馬來西亞等關係自己權益的事，法院出庭時雖承認有性侵殺害被害人，但否認故意殺人，而是過失致死，並強調自己是犯後自首。

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