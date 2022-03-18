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    擄殺馬國女大生凶嫌一審判死 長榮大學回應了

    馬國女大生遭擄殺，主嫌梁育誌一審判死，校方做出回應。（記者吳俊鋒攝）

    馬國女大生遭擄殺，主嫌梁育誌一審判死，校方做出回應。（記者吳俊鋒攝）

    2022/03/18 10:36

    相關新聞：長榮大學馬國女大生遭性侵殺害 冷血嫌犯「無教化可能」一審判死刑

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學2020年10月發生校內馬來西亞籍女學生遭到擄殺事件震驚社會，嫌犯梁育誌今天一審宣判死刑，對此，校方重申堅決抵制暴力行為的決心。

    校方接受家屬委託，聘任律師協助家屬進行該案的訴訟，針對宣判後家屬的說法，以及後續相關的法律問題，會由律師說明，校方不便回應。

    校方指出，事件發生後，積極配合並協助父母處理後續事宜，並持續落實國際安全校園的作為，設立校安中心，並強化校內外各項安全機制，1年365天、每天24小時全時監控校園內逾1300支監視系統。

    校方表示，校內緊急求救裝置大約50公尺至200公尺即設有1支，校門口採車牌辨識系統，一律實名制入校，與警方及社區共同組成夜間巡守隊，每天下午4點到凌晨2點共同守護師生與社區居民的生活環境。

    校方提到，與台南市政府各單位、歸仁區公所、歸仁分局緊密合作，力促校園周邊路燈全面改善為LED燈並升級為智能路燈，形成更加緊密之安全防護網絡。

    校方強調，守護學生的生命安全為校務發展首要，務必確保每位學生享有安全、健康的學習環境，此為學校責無旁貸的承諾。

    馬國女大生在校園旁的台鐵沙崙支線橋下遭主嫌梁育誌擄殺。（記者吳俊鋒攝）

    馬國女大生在校園旁的台鐵沙崙支線橋下遭主嫌梁育誌擄殺。（記者吳俊鋒攝）

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