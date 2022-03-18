職業軍人騎車慘遭賓士男撞飛亡 酒店經紀棄車逃逸1小時後投案

肇事賓士轎車。（記者邱俊福翻攝）

2022/03/18 10:08

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市中山區今天凌晨發生一起死亡車禍。呂姓男子駕駛賓士轎車行經北市松江路、錦州街口時，在路口直接跟一輛機車發生擦撞，導致林姓機車騎士頭部重創當場倒臥血泊中，送醫搶救不治，而呂男肇事後駕車駛離1、200公尺棄車逃逸，1個小時後才返回現場投案，雖他向警方表達因一時嚇到才逃離，訊後仍依肇事逃逸、過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，今天凌晨1時30分許，從事酒店經紀的53歲呂男駕車東向西行經錦州街，但於通過跟松江路的十字路口時，不慎跟騎車南往北行經松江路的34歲職業軍人的林姓男子發生擦撞，林男被瞬間巨大的撞擊力撞飛，戴著安全帽俯躺在馬路上，頭部血流滿地。

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呂男肇事後沒有停車，直接駛離現場1、200公尺後將肇事車輛棄置路邊，直接攔搭計程車逃離現場找友人。

轄區警方據報後，緊急將傷重已無生命跡象的林男送往馬偕醫院搶救，仍回天乏術，現場找到肇事被棄置的賓士轎車，發現左前車門因撞擊，嚴重凹陷。據悉，這輛肇事賓士GLE休旅車，新車價格300萬以上，車牌後面4個號碼也特別挑選「5555」。

當警方調閱監視器與相關資料追查呂男時，一個小時後呂男於友人陪同下，返回現場跟警方投案，直言是因被嚇到才會跑離現場，警方也對呂男進行酒測，酒測值零，並沒有飲酒，訊後依法移送檢方偵辦，至於詳細的肇事責任仍待交通分隊進一步勘查。

林男騎的機車。（記者邱俊福翻攝）

呂男被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

北市中山區今天凌晨發生死亡車禍。（記者邱俊福翻攝自爆料公社）

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