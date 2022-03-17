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    首頁　>　社會

    假冒女性贈虛擬寶物誘少女拍裸照交換 男大生被聲押

    劉姓男大學生在遊戲中假扮成女性，引誘10餘名少女拍攝胸部、下體等裸照，得手百餘張少女裸照。基隆地檢署今晚依違反兒少性剝削防制條例向法院聲押他。（示意圖）

    劉姓男大學生在遊戲中假扮成女性，引誘10餘名少女拍攝胸部、下體等裸照，得手百餘張少女裸照。基隆地檢署今晚依違反兒少性剝削防制條例向法院聲押他。（示意圖）

    2022/03/17 23:00

    〔記者林嘉東／新北報導〕又有少女為了得到網路遊戲虛擬寶物，以拍攝自己的裸照交換！

    劉姓男大學生在遊戲中假扮成女性，引誘10餘名少女拍攝胸部、下體等裸照，得手百餘張少女裸照。基隆地檢署今晚依違反兒少性剝削防制條例向法院聲押他，並擴大追查是否還有其他少女受騙。

    警方日前接獲多名家長報案稱，有網路男蟲在網路遊戲中，以贈送網路遊戲中價值數千元虛擬寶物，引誘女兒自拍裸照跟他交換寶物。

    警方調查發現，被騙少女都有在玩網路遊戲；由於遊戲中的虛擬寶物很難取得，這名網路男蟲就以只要自拍裸照傳給他，少女就可以獲贈價值數千元不等的虛擬寶物。

    警方追查，這名網路男蟲為了取信少女，在網路遊戲中還刻意取女性的名字，再傳其他女子的裸照給少女，向少女表示只是單純欣賞，絕不會外傳，讓少女以為他也是女性，在未設防下，自拍裸照傳給他，藉此換取虛擬寶物。

    被騙少女的母親是在上個月，意外發現女兒與網路男蟲LINE對話及裸照，追問才知，女兒為了取得虛擬寶物，自拍裸照與對方交換，氣到報案。

    案經基隆地檢署指揮偵辦，鎖定20多歲劉姓男大生涉案，今天搜索劉男位於台南租屋處，從扣得劉的電腦與手機中查出，他以贈送虛擬寶物，引誘10餘名少女自拍裸照跟他交換；基隆地檢署複訊後，今晚依違反兒少性剝削防制條例向法院聲押他。

    依兒少性剝削防制條例規定，引誘兒童或少女拍攝、製造性交或猥褻行為的圖畫、照片、影片等行為，可處3年以上、7年以下徒刑，得併科300萬元以下罰金。

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