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    通緝犯南下找男網友約砲落網 對警拋媚眼：我們有約過？

    台南警方趁張姓通緝犯到台南找男網友約炮時逮捕他，但他在現場對一名警員拋媚眼，詢問過去是不是有約過？引起民眾側目。（資料照，記者王捷攝）

    台南警方趁張姓通緝犯到台南找男網友約炮時逮捕他，但他在現場對一名警員拋媚眼，詢問過去是不是有約過？引起民眾側目。（資料照，記者王捷攝）

    2022/03/17 20:41

    〔記者王捷／台南報導〕警方逮捕因毒品案遭通緝的張姓男子，詢問他毒品來源時，張男稱都用身體換的，但約砲太多次沒有什麼印象。還說他在同志圈很搶手，很多人倒貼還送他LV包，反問身邊的年輕警員：「之前是不是約過你？」，警員急忙否認，訊後將他送到南檢歸案。

    年近40歲的張男身高快180公分，身材高瘦，一頭短髮、打扮相當乾淨，他自稱是碩士畢業的高知識份子，大部分在中部地區活動，但會因為不同男網友邀約，足跡遍佈全國各地；由於他習慣在性交時吸食安毒，又有毒品案在身，但他沒有按時報到因此被通緝，中部警方追查張男的動向，發現他在台南出沒，中部警方對台南人生地不熟，原想等張男回台中再抓人，但擔心有閃失，帶著台中名產太陽餅來台南分局拜訪，並將情報轉交給台南警分局。

    台南警方獲得張男的行蹤後，在中西區一間背包客旅社附近埋伏，很快就看到張男的身影，追問毒品來源時，張男羞稱是自己用身體換來的，根本不曉得安毒的行情，每次跟陌生人約砲對方就會準備毒品，在一夜情之後也不會再跟對方連絡，所以不曉得毒品來源。

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