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    墾丁清明連假+音樂活動 警方就怕「毒毆」也回來

    墾丁清明連假加上音樂活動，警方加強預防犯罪宣導，就怕「毒毆」也回來。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁清明連假加上音樂活動，警方加強預防犯罪宣導，就怕「毒毆」也回來。（記者蔡宗憲攝）

    2022/03/17 17:58

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕全台疫情趨緩，民眾已經大部分恢復正常生活，墾丁地區清明連假訂房已經達到8成以上，加上有屏縣府「台灣祭」活動，恆春警方擔心過去不肖份子進入墾丁吸毒或鬥毆狀況再起，今特別找來恆春半島旅宿及娛樂業者，進行治安宣導及通報策略，希望保持墾丁乾淨的音樂旅遊環境。

    墾丁地區近年雖然已經沒有春天音樂季，但屏縣府近年接手舉辦的「台灣祭」音樂盛會，已經慢慢成為遊客關注的音樂品牌，動輒數千樂迷群聚的狀況，頗有當年春天音樂季的氛圍，卻也引發警方重視，就怕年相關負面狀況再次污染觀光地區。

    恆春警方這次特別針對各大飯店、民宿業者宣導安居緝毒友善通報網、第三方警政及台灣祭期間各項措施，向業者宣導如何辨識新興毒品、辨別各種可能涉及不法的住客，並鼓勵業者踴躍加入恆警「安居緝毒友善通報網」，一旦發現有可疑毒品犯罪，立即向警方通報處理，警民聯手共同打擊毒品犯罪。

    恆春警分局長林明波表示，除了毒品案件，針對聚眾鬥毆等失控狀況，宣導應遵守「三不得、二通報」配合事項，期前杜絕聚眾鬥毆、酒後駕車等治安事件發生，恆警對於聚眾鬥毆之犯嫌，將以妨害秩序罪嫌現行犯進行逮捕、移送偵辦，嚴正警告不法分子勿有僥倖心態，希望創造「只要音樂、不要毒品、不要暴力」的優質旅遊環境。

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