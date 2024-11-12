中市現有41處路口科技執法 12月起增27處

台中市警局今公布近日拍攝到車輛闖紅燈違規樣態照片，提醒民眾遵守交通規則。（警方提供）

2024/11/12 13:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市目前有41處路口科技執法，經統計今年1至10月，事故件數較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全，市警局表示，新建置27處路口科技執法設備地點，將在今年12月1日正式啟用，今天也公布近日拍攝到車輛闖紅燈及不讓行人等違規樣態照片，提醒民眾遵守交通規則，以免收到罰單，荷包失血。

台中市原有41處路口科技執法，統計今年1至10月，共舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，而事故件數卻較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全，至於新建置27處路口科技執法設備地點，則是是根據車禍統計數據，從全市百大易肇事路口和各分局前十大易肇事路口考量進行規劃。

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此設備透過全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，以避免交通事故發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。

市警局交通大隊表示，連同原有的41處處加上12月即將啟用的27處，全市68處科技執法路口，將依各路口實際狀況廣設路口4個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。

市警局長李文章表示，設置科技執法設備輔助警方執法是未來趨勢，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則良好習慣，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降，請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故發生。

科技執法拍攝到不讓行人違規樣態照片，籲民眾遵守交通規則。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

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