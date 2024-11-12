為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

中市現有41處路口科技執法 12月起增27處

台中市警局今公布近日拍攝到車輛闖紅燈違規樣態照片，提醒民眾遵守交通規則。（警方提供）

台中市警局今公布近日拍攝到車輛闖紅燈違規樣態照片，提醒民眾遵守交通規則。（警方提供）

2024/11/12 13:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市目前有41處路口科技執法，經統計今年1至10月，事故件數較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全，市警局表示，新建置27處路口科技執法設備地點，將在今年12月1日正式啟用，今天也公布近日拍攝到車輛闖紅燈及不讓行人等違規樣態照片，提醒民眾遵守交通規則，以免收到罰單，荷包失血。

台中市原有41處路口科技執法，統計今年1至10月，共舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數161萬2814件的5.1%，而事故件數卻較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全，至於新建置27處路口科技執法設備地點，則是是根據車禍統計數據，從全市百大易肇事路口和各分局前十大易肇事路口考量進行規劃。

此設備透過全天候不間斷運作及警示效果，強化闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規進行取締，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規的良好習慣，勿心存僥倖違規心理，以避免交通事故發生，相關執法路口也在交通警察大隊網站上公布。

市警局交通大隊表示，連同原有的41處處加上12月即將啟用的27處，全市68處科技執法路口，將依各路口實際狀況廣設路口4個行向警示牌面，合計共607面，目的就是能更明確提醒用路人遵守交通，減速慢行。

市警局長李文章表示，設置科技執法設備輔助警方執法是未來趨勢，目的不是要開出罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則良好習慣，從設置科技設備執法後，交通事故發生率顯著下降，請大眾勿抹黑或曲解科技執法設置用意，籲民眾換位思考，行車到路口慢、看、停，禮讓行人優先行，才能大幅降低車禍事故發生。

科技執法拍攝到不讓行人違規樣態照片，籲民眾遵守交通規則。（警方提供）

科技執法拍攝到不讓行人違規樣態照片，籲民眾遵守交通規則。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

台中市新建置27處路口科技執法設備地點。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
台中第一個「不停讓行人」科技執法 設在這處易肇事路口
2024/10/16 13:07

台中第一個「不停讓行人」科技執法 設在這處易肇事路口
曾發生公車撞死伊拉克男子妻兒 台中這路口狂宣導......違規減6成2
2024/10/29 12:24

曾發生公車撞死伊拉克男子妻兒 台中這路口狂宣導......違規減6成2
impression

南科持續擴廠 「西港双贏」2字頭首當受惠
台中烏日這路口新增科技執法 12/1啟用
2024/11/03 10:34

台中烏日這路口新增科技執法 12/1啟用
台中太平新增一處科技執法 12/1執法取締
2024/11/12 10:52

台中太平新增一處科技執法 12/1執法取締
impression

TASAKI節慶珠寶點亮歲末派對！全新balance跳脫框架 延伸視覺美感
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播