台東被詐騙金額到底多不多？ 一個表情告訴你

縣警局長梁東山（左1）報告詐騙數據，稅務局長李素琴（右1）驚訝表情寫臉上。（記者劉人瑋攝）

2024/11/12 14:05

〔記者劉人瑋／台東報導〕詐騙是否猖獗，各單位看法差很大，今早台東縣議會定期會，警局長梁東山接受縣議員簡維國質詢時給出結果顯示，台東位在全國中段班。無論就被騙、犯案數據其實並非特別，但是相較被詐騙金額，台東今年迄十月已被騙1億2300餘萬，負稅務局長李素琴吃驚心情全寫臉上，她說，我們稅收才多少？想不到還有那麼多人、錢可詐。

台東縣議會第20屆第4次定期會進行到第2天，但當警局長報告詐騙案數據時，平時工作就充斥數字的李素琴當下就有敏銳反應。李素琴強調，「不是因為驚訝這筆錢落到詐團手中，而不是變成稅收」，這些款項、所得稅也不是自己單位所收、非自己業務，但這個金額實在太驚人。警方專業在犯罪防制，但縣府稅收、縣民經濟狀況卻非警方專業，雙方比較點完全不同。

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李表示，台東縣稅收才十多億，今年到十月就被詐了一億多了，當然後驚訝，公部門依照規章收稅，日前遇到民眾財產繼承問題，有民眾長輩過逝，土地由多位家屬共同持有，卻有其中一人不願處理，但稅務局還是協調由其中家屬代償，否則不動產拍賣恐遭投資客介入，屆時要處理就更困難，「稅務局也可以在另一方面為民眾守住財產，詐騙集團隨便就能騙到那麼多錢，感覺也很不平」。

李說，就自己切身經驗，甚至還有法、商背景的友人被詐或險些被騙，「會不會被騙其實和專業素養相關不大，而是心境問題」。李舉例，從事銀行業務的友人還被詐團透過電話在ATM一步步要求匯款，也有友人聽聞「假女兒」來電哭訴被綁架而慌張，最後還是一旁友人相對冷靜、要求去電學校才發現女兒乖乖上課，「當媽媽的聽到女兒被綁，還要求當事人冷靜，理智和專業根本發揮不了作用」，認為要防詐或許該試著平時培養民眾心性下手。

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