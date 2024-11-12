東市正氣路科技執法影響店家生意 議員建議退場、縣警局長允評估

台東商校前的正氣路實施科技執法，大幅改善交通，卻大減人潮，縮了店家荷包。（記者黃明堂攝）

2024/11/12 14:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣從2020年開始擇道路實施科技執法違規取締，迄今已有13處，還持續規劃新增，但台東市正氣路科技執法造成商家生意大跌，縣議員張國洲建議在交通已獲改善狀況下，應讓科技執法退場，縣警局長梁東山允諾評估。

縣警局去年度及今年度編列的交通罰鍰預算數均為1億2千萬元，實際收入的決算數近2億1千萬元，今年計算到9月的收入已達1億3千多萬元，已超越歲入預算，到年底還會攀升。

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為取締交通違規改善用路安全，台東縣自2020年開始設置科技執法設備後，至今共設置13處，取締裁罰件數也一路增加，為交通罰鍰收入貢獻一半以上。

台東商校前的正氣路是科技執法取締件數最高的路段，因飲食店家林立，停車空間有限，民眾為買東西圖方便而隨意停車，交通亂象引人詬病，也易生車禍，警方因此實施科技執法，大幅改善亂象，但民眾常一不注意就因小違規而收到罰單，很多人就不到這裡買東西了，造成店家生意大減，業者苦不堪言。

張國洲說，科技執法最大的目的就是要養成民眾遵守交通規則的習慣，正氣路交通已有明顯改善，應有退場機制，否則會造成民眾反感。縣警局長梁東山允諾評估。縣警局表示，部分科技執法的設置點並非單一由警方來設置管理，包括公路局、縣府交通科、鄉鎮市建設或工務課也都有參與，是否有執法路段違規已有顯著改善，必須要做更精準的數據分析後，再評估研議是否退場。

張國洲也質疑縣警局對於科技執法的照相設備十分清晰，連車內狀況都拍的一清二楚，但對於無罰錢功能的路口監視器採低階解析度，且故障率相當高，形同虛設。梁東山則表示，因監視器維修人力不足，且頻遭颱風破壞，所以來不及維修。

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