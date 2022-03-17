警衛排士官長擅自離營「打小蜜蜂」 判2月定讞

最高法院。（資料照）

2022/03/17 11:56

〔記者張文川／台北報導〕陸軍花東防衛指揮部機步營楊姓士官長，3年前輪值擔任大門警衛排衛兵司令，卻未經長官同意，不假駕車離營外出「打小蜜蜂」用餐、喝保力達，被移送法辦。一審花蓮地院認定他並非衛兵，判無罪，二審花蓮高分院改認定他負責監督警衛排執勤，仍應堅守崗位，逆轉依陸海空軍刑法「擅離職務勤務所在地罪」判2月可易科罰金，緩刑2年，最高法院認同二審判決，駁回楊男上訴定讞。

行政懲處方面，軍方人事評議會認定楊姓士官長罔顧軍紀，嚴重影響部隊安全，決議撤職、停止任用3年；楊打行政訴訟抗罰，最高行政法院上月判楊敗訴確定。

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判決指出，楊男於2019年11月28日至12月5日期間，值星擔服警衛排司令職務，12月1日晚間9點多，他未經留守主官副連長准假，即擅自離營，駕車外出至營區附近的商店購物、用餐還喝保力達藥酒，軍中調查後決議撤職，並以軍法移送檢方法辦。

楊男在行政法庭答稱，軍中下至小兵、上至軍官，不假短暫溜出營區買東西、吃東西乃常有的事，軍中時常「睜一隻眼、閉一雙眼」，有時甚至視為「不公開的福利」，一般公務人員若於上班期間去便利商店購物，被查獲往往是口頭訓誡，最多記申誡、警告，不會遭撤職，他只是短暫離營外出用餐，頂多只是曠職，撤職處分違反比例。

刑事庭上，楊男也否認犯罪，律師主張衛兵司令職責是營區大門勤務主管，督導門口值勤人員衛兵及待命班，性質上不是崗哨守衛或傳令，不符法條規定的「警戒之人、衛兵」身分要件，不能論以此罪。

一審花蓮地院衛兵司令並非「擔任警戒職務之人」，無須像衛兵一樣於職勤期間不能離開衛兵室，營樞若發生緊急狀況，是由一分鐘待命班長指揮待命部隊，判楊無罪。檢方上訴。

二審花蓮高分院認為，警衛排的人都算「留守人員」，凡是離營都要按正常請假流程才能外出，確為「擔任警戒職務」之人，須隨時注意衛兵哨兵的職勤異動，楊外出用餐並非正當離營理由，改判有罪，考量他離職後從事製造業，月薪4萬，須扶養3名子女，輕判2月徒刑並緩刑2年。

楊上訴堅認無罪，最高法院審理後認為，此項罪名規範的行為主體包括衛兵、哨兵、或其他擔任警戒職務之人，其中，最後一項是指衛兵、哨兵以外，同樣以部隊安全危害之預警查察、戒備防護為職務內容的人，依據花防部整體安全防護計畫，衛兵司令確屬擔任警戒職務之人，擅離職務所在地構成犯罪，因此駁回上訴定讞。

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