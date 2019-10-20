憲兵女班長待命時擅離職守上廁所 二審逆轉改無罪

2019-10-20 15:13

〔記者張文川／台北報導〕大直憲兵裝步營林姓女上士，前年9月擔任機動待命班班長時，擅自離開機動待命室，去支援軍醫體檢、並回寢室上廁所，被依陸海空軍刑法「擅離勤務所在地」罪嫌起訴；法院一審將她判處拘役20天、緩刑2年，她黯然退伍，上訴求清白；高院二審日前大逆轉，認定營區都是待命範圍，檢方未舉證她有擅離犯意，改判無罪定讞。

判決指出，從軍2年多的林姓女上士，駐防於台北忠烈祠旁的大直憲兵裝步239營，擔任警務士，2017年9月15日在營區擔服早上8時至晚間8時的機動待命班長。

林女當天上午未經報請長官核准，即離開機動待命室，先至營區戰情室處理軍醫體檢業務，之後兩度返回女官寢室上廁所，中午12點半至1點甚至在寢室停留半小時；士林憲兵隊將她依涉嫌違反軍刑法「擅離勤務所在地」罪嫌移送法辦，台北地檢署起訴。

台北地院一審認為，林女雖有告知待命班副班長，但未告知主官，就擅自前往業務單位處理業務，並返回女官寢室如廁、午休，違反待命規定，考量她一時失慮初犯，鑑於軍隊培養人才不易，輕判拘役20天、緩刑2年。

林女一審判有罪後，隨即退伍，黯然結束軍旅生涯，但為證清白，提出上訴。

高等法院二審日前認定，營區對於林女離開待命室前，應該徵得那些長官的核准，說法並不一致，且「擅離勤務所在地罪」是指擅離其應服勤的勤務所在地，但營長證稱，整個營區都是待命班的勤務範圍，合議庭認為這代表她值勤範圍並不限定於待命班，縱使她為了其他公務、或如廁需求而暫時離開，是否構成犯罪，仍有疑義，況且檢察官也未舉證證明她有擅離職守的犯意及事實，撤銷一審判決，改判無罪，全案確定。

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